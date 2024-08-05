На Печерську у Києві сталася стрілянина під час конфлікту між військовим та охоронцем

У Києві військовий під час конфлікту з охоронцем ЖК влаштував стрілянину
У Києві на Печерську стався конфлікт між військовим та охоронцем житлового комплексу. Внаслідок суперечки сталася стрілянина.
Про це повідомила помічник чергового Катерина Шостак із Печерського управління поліції у коментарі "Суспільного" у понеділок, 5 серпня.
Стрілянина у Києві
У поліції розповіли, що між військовим, який перебуває на лікуванні, на світанку 3 серпня стався конфлікт із охоронцем ЖК. Військовий дістав зброю та здійснив постріл у повітря.
Пістолет був стартовий. Чоловіка затримали правоохоронці.
"Охоронець, на якого він напав, відмовився від написання заяви, оскільки вони давно знайомі. Сказав, що йому шкода військового", — каже Шостак.
Охоронець не отримав тілесних ушкоджень, а чоловіка передали на поруки військової частини.
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