На Печерську у Києві сталася стрілянина під час конфлікту між військовим та охоронцем

Військовий стріляє у повітря під час конфлікту з охоронцем ЖК у Києві. Фото: скриншот

У Києві на Печерську стався конфлікт між військовим та охоронцем житлового комплексу. Внаслідок суперечки сталася стрілянина.

Про це повідомила помічник чергового Катерина Шостак із Печерського управління поліції у коментарі "Суспільного" у понеділок, 5 серпня.

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У поліції розповіли, що між військовим, який перебуває на лікуванні, на світанку 3 серпня стався конфлікт із охоронцем ЖК. Військовий дістав зброю та здійснив постріл у повітря.

Пістолет був стартовий. Чоловіка затримали правоохоронці.

"Охоронець, на якого він напав, відмовився від написання заяви, оскільки вони давно знайомі. Сказав, що йому шкода військового", — каже Шостак.

Охоронець не отримав тілесних ушкоджень, а чоловіка передали на поруки військової частини.