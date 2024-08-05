Восстановление "Охматдета" — больница попала в новый скандал из-за тендеров

Последствия обстрела корпуса "Охматдета" в Киеве. Фото: скриншот

Руководство киевской детской больницы "Охматдет" объявило тендеры ради восстановления поврежденного корпуса из-за российского ракетного удара. Теперь на инженерно-консультационные услуги и техническое наблюдение за выполнением ремонта фасада и интерьера здания хотят потратить 14 миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании "Наші гроші" в понедельник, 5 августа.

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Как стало известно, договор на инженерно-консультационные услуги планируют заключить с компанией "Васенев-Инжиниринг" на 9,35 млн грн, а технадзор осуществит "Ик-Проект" за 5,22 млн грн.

Компания "Васенев Инжиниринг" зарегистрирована в Киеве в апреле 2023 года и принадлежит Олегу Васеневу. Ранее фирма получила тендеров на 4,40 млн грн, большее количество — как раз из "Охматдета". Теперь больница планирует в составе инженерно-консультационных услуг заказать "консультации по привлечению подрядных организаций".

Имеющаяся информация об Олеге Васеневе. Источник: Наші гроші

Как выяснило издание, Олег Васенев — эксперт у которого "Охматдет" сразу заказал техобследование пострадавшего корпуса. Он составил дефектный акт с объемами необходимых работ, где указал завышенные объемы для конкурса благотворительного фонда "Охматдет". Конкурс требовал заменить весь фасад, в то время как обломки ракеты разрушили далеко не все декоративные плиты извне.

Какие еще работы заказали у компании Васенева:

составление графиков выполнения работ, снабжение материалов, изделий, конструкций и оборудования, осуществление расчета и составление графика движения рабочих кадров и основных строительных машин на объекте;

обеспечение подбора персонала с учетом соответствия его квалификации составу и объемам работ; организация обучения и проверки знаний персонала;

предоставление консультаций по вопросам привлечения подрядных организаций, исполнителя технического надзора, выбора поставщиков, участие в подготовке и проведении закупок, разработка документации, связанной с закупками, подготовка договоров, предоставление предложений по определению стороны, ответственной за страхование (при наличии)

организация составления дефектного акта и сметной документации; обеспечение проведения экспертизы сметной документации;

проверка представленных к оплате документов подрядных, снабженческих и других организаций по выполнению работ, поставке продукции и оказанию услуг;

организация контроля над списанием строительных материалов.

Также, как пишут журналисты, технадзор "Ик-Проект" будет предусматривать:

проведение проверок соответствия объемов и качества выполненных строительных работ проектно-сметной документации;

ведение учета объемов принятых и оплаченных строительных работ, а также работ, выполненных с недостатками;

проверку визирования и представление заказчику актов приемки выполненных строительных работ на объекте, подписанных, заверенных и предоставленных подрядчиком.

Обе компании выиграли тендеры без конкуренции.

Журналисты также выяснили, что "Ик-Проект" руководят Ольга Крыжня и Людмила Пархоменко, а принадлежит компания Юлии Крат из Харькова. С 2016 года "Ик-Проект" выиграл на тендерах 43,36 млн грн, больше всего в департаменте инфраструктуры Херсонской ОГА.