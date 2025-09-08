Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве военный совершил ДТП — погиб полицейский

В Киеве военный совершил ДТП — погиб полицейский

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 13:08
В Киеве произошло смертельное ДТП с участием военного и полицейского
Автомобиль патрульной полиции. Фото: УНИАН

В Киеве в понедельник, 8 сентября, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Известно, что в результате аварии погиб рядовой полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Реклама
Читайте также:

Смертельное ДТП в Киеве

На улице Елены Телиги около 05:50 штаб-сержант воинской части управлял служебным авто и не справился с управлением, в результате чего допустил занос и выезд на встречную полосу. Он столкнулся с автомобилем, в котором находился рядовой полиции.

От ранений водитель и пассажир-правоохранитель погибли на месте ДТП.

"Водитель служебного авто получил телесные повреждения. На место аварии прибыли следователи ГБР, назначен ряд экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств ДТП", — говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто за нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной и транспортной машины, повлекшее гибель человека.

Напомним, 7 сентября в Киеве произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. От удара одно из авто разорвало пополам.

Ранее в Одесской области водитель авто врезалась в дерево. В полиции сообщили о двух погибших детях.

ДТП Киев смерть полиция военные автомобиль
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации