В Киеве произошло смертельное ДТП с участием военного и полицейского

В Киеве в понедельник, 8 сентября, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Известно, что в результате аварии погиб рядовой полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Смертельное ДТП в Киеве

На улице Елены Телиги около 05:50 штаб-сержант воинской части управлял служебным авто и не справился с управлением, в результате чего допустил занос и выезд на встречную полосу. Он столкнулся с автомобилем, в котором находился рядовой полиции.

От ранений водитель и пассажир-правоохранитель погибли на месте ДТП.

"Водитель служебного авто получил телесные повреждения. На место аварии прибыли следователи ГБР, назначен ряд экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств ДТП", — говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто за нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной и транспортной машины, повлекшее гибель человека.

