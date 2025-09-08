В Киеве произошло смертельное ДТП с участием военного и полицейского

В Киеве военный совершил ДТП — погиб полицейский
В Киеве в понедельник, 8 сентября, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Известно, что в результате аварии погиб рядовой полиции.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Смертельное ДТП в Киеве
На улице Елены Телиги около 05:50 штаб-сержант воинской части управлял служебным авто и не справился с управлением, в результате чего допустил занос и выезд на встречную полосу. Он столкнулся с автомобилем, в котором находился рядовой полиции.
От ранений водитель и пассажир-правоохранитель погибли на месте ДТП.
"Водитель служебного авто получил телесные повреждения. На место аварии прибыли следователи ГБР, назначен ряд экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств ДТП", — говорится в сообщении.
Уголовное производство открыто за нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной и транспортной машины, повлекшее гибель человека.
Напомним, 7 сентября в Киеве произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. От удара одно из авто разорвало пополам.
Ранее в Одесской области водитель авто врезалась в дерево. В полиции сообщили о двух погибших детях.
Читайте Новини.LIVE!