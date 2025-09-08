Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві військовий скоїв ДТП — загинув поліцейський

У Києві військовий скоїв ДТП — загинув поліцейський

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 13:08
У Києві сталася смертельна ДТП за участі військового та поліцейського
Автомобіль патрульної поліції. Фото: УНІАН

У Києві у понеділок, 8 вересня, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Відомо, що внаслідок аварії загинув рядовий поліції.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Реклама
Читайте також:

Смертельна ДТП в Києві

На вулиці Олени Теліги близько 05:50 штаб-сержант військової частини керував службовим авто та не впорався з керуванням, внаслідок чого допустив занос та виїзд на зустрічну смугу. Він зіткнувся з автомобілем, в якому перебував рядовий поліції.

Від поранень водій та пасажир-правоохоронець загинули на місці ДТП.

"Водій службового авто отримав тілесні ушкодження. На місце аварії прибули слідчі ДБР, призначено низку експертиз, триває встановлення всіх обставин ДТП", — йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної та транспортної машини, що спричинило загибель людини.

Нагадаємо, 7 вересня у Києві сталася ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей. Від удару одне з авто розірвало навпіл.

Раніше в Одеській області водійка авто врізалась в дерево. У поліції повідомили про двох загиблих дітей.

ДТП Київ смерть поліція військові автомобіль
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації