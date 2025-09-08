У Києві сталася смертельна ДТП за участі військового та поліцейського

У Києві військовий скоїв ДТП — загинув поліцейський
У Києві у понеділок, 8 вересня, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Відомо, що внаслідок аварії загинув рядовий поліції.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
Смертельна ДТП в Києві
На вулиці Олени Теліги близько 05:50 штаб-сержант військової частини керував службовим авто та не впорався з керуванням, внаслідок чого допустив занос та виїзд на зустрічну смугу. Він зіткнувся з автомобілем, в якому перебував рядовий поліції.
Від поранень водій та пасажир-правоохоронець загинули на місці ДТП.
"Водій службового авто отримав тілесні ушкодження. На місце аварії прибули слідчі ДБР, призначено низку експертиз, триває встановлення всіх обставин ДТП", — йдеться у повідомленні.
Кримінальне провадження відкрито за порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної та транспортної машини, що спричинило загибель людини.
