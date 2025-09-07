Видео
Ужасное ДТП в Киеве — авто разорвало пополам

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 18:55
Масштабное ДТП на Харьковском шоссе в Киеве - есть погибшие
ДТП на Харьковском шоссе. Фото: полиция Киева/Telegram

В Дарницком районе Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни двух человек. Движение на Харьковском шоссе полностью перекрыто в обоих направлениях, на месте работают полиция, спасатели и медики.

Об этом сообщила Полиция Киева в воскресенье, 7 сентября.

Масштабная авария на Харьковском шоссе

Сегодня около 17:00 24-летний водитель автомобиля Audi, двигаясь с превышением скорости, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. От удара Audi разорвало и он загорелся. Движение транспорта полностью остановлено в обоих направлениях, на месте работают правоохранители и следственно-оперативная группа.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на Харьковском шоссе, движение транспорта перекрыто в обоих направлениях. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", — заявили в патрульной полиции Киева.

Ужасное ДТП в Киеве — авто разорвало пополам - фото 1
ДТП. Фото: сообщение Полиции Киева в Telegram

В результате аварии погибли водитель Audi и его 45-летний пассажир. Водитель и пассажирка Nissan, а также 22-летний пешеход получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Следствие открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

ДТП Киев авария полиция авто автомобиль
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
