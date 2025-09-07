Масштабное ДТП на Харьковском шоссе в Киеве - есть погибшие

ДТП на Харьковском шоссе. Фото: полиция Киева/Telegram

В Дарницком районе Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни двух человек. Движение на Харьковском шоссе полностью перекрыто в обоих направлениях, на месте работают полиция, спасатели и медики.

Об этом сообщила Полиция Киева в воскресенье, 7 сентября.

Реклама

Читайте также:

Масштабная авария на Харьковском шоссе

Сегодня около 17:00 24-летний водитель автомобиля Audi, двигаясь с превышением скорости, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. От удара Audi разорвало и он загорелся. Движение транспорта полностью остановлено в обоих направлениях, на месте работают правоохранители и следственно-оперативная группа.

Реклама

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на Харьковском шоссе, движение транспорта перекрыто в обоих направлениях. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", — заявили в патрульной полиции Киева.

ДТП. Фото: сообщение Полиции Киева в Telegram

В результате аварии погибли водитель Audi и его 45-летний пассажир. Водитель и пассажирка Nissan, а также 22-летний пешеход получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Следствие открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Напомним, что в Одесской области произошла смертельная авария: водитель легковушки потеряла управление и врезалась в дерево.

Ранее мы также информировали, что в Киеве работник автосервиса угнал автомобиль клиента, после чего попал в ДТП на чужом авто.