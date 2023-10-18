В Киеве воспитательница жестоко избила ребенка

Следы избиения на девочке. Фото: скриншот с видео

Воспитательница детского сада в Киеве избила ребенка, на теле девочки садины и царапины. Столичная полиция начала уголовное дело.

Об этом сообщили в киевском управлении полиции.

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Избиение произошло в садике №513 в Голосеевском районе города Киева.

Как стало известно, родители обнаружили на шее ребенка царапины, волдырь, царапины. Они обратились в управление полиции с заявлением о том, что воспитательница нанесла телесные повреждения их двухлетней дочери.

По словам девочки, ее били по губам и по шее, а в садике повреждения замазали зеленкой.

Выдвинутые обвинения

Родители получили направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Полиция начала уголовное производство после огласки скандала по ст. 125 УК Украины. В детском саду уже проводится внутреннее расследование. Воспитательница и помощница получили выговоры.

"Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. После получения результатов экспертизы возможна переквалификация правонарушения. Продолжается следствие", — заявили в полиции.

Напомним, в Киеве из окна многоэтажки выпал парень. Произошло это в Деснянском районе столицы.