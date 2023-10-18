Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве воспитательница жестоко избила ребенка arrow

В Киеве воспитательница жестоко избила ребенка

18 октября 2023 12:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве воспитательница жестоко избила ребенка
Следы избиения на девочке. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воспитательница детского сада в Киеве избила ребенка, на теле девочки садины и царапины. Столичная полиция начала уголовное дело.

Об этом сообщили в киевском управлении полиции.

Читайте также:

Скандал в детском саду

Избиение произошло в садике №513 в Голосеевском районе города Киева.

Как стало известно, родители обнаружили на шее ребенка царапины, волдырь, царапины. Они обратились в управление полиции с заявлением о том, что воспитательница нанесла телесные повреждения их двухлетней дочери.

По словам девочки, ее били по губам и по шее, а в садике повреждения замазали зеленкой.

Выдвинутые обвинения

Родители получили направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Полиция начала уголовное производство после огласки скандала по ст. 125 УК Украины. В детском саду уже проводится внутреннее расследование. Воспитательница и помощница получили выговоры.

"Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. После получения результатов экспертизы возможна переквалификация правонарушения. Продолжается следствие", — заявили в полиции.

Напомним, в Киеве из окна многоэтажки выпал парень. Произошло это в Деснянском районе столицы.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

19:50 Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон

Актуальное по теме