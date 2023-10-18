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У Києві вихователька жорстоко побила дитину

18 жовтня 2023 12:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві вихователька жорстоко побила дитину
Сліди побиття на дівчинці. Фото: скріншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Вихователька дитячого садка у Києві побила дитину, на тілі дівчинки садина та подряпини. Столична поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у київському управлінні поліції.

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Побиття сталося у садочку №513 у Голосіївському районі міста Києва.

Як стало відомо, батьки виявили на шиї дитини подряпини, пухир, садини. Вони звернулися до управління поліції із заявою про те, що вихователька завдала тілесних ушкоджень їх дворічній доньці. 

За словами дівчинки її били по губах та по шиї, а у садочку ушкодження замазали зеленкою.

Висунуті звинувачення

Наразі батьки отримали направлення на проходження судово-медичної експертизи. Поліція розпочала кримінальне провадження після розголосу скандалу  за ст. 125 КК України. В дитячому садку вже ведеться внутрішнє розслідування. Вихователька та її помічниця отримали догани.

"Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження. Після отримання результатів експертизи можлива перекваліфікація правопорушення. Триває слідство", — заявили у поліції.

Нагадаємо, у Києві з вікна багатоповерхівки випав хлопець. Сталося це у Деснянському районі столиці.

 

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