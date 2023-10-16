Швидка допомога на місці події. Ілюстративне фото: ДСНС у Вінницькій області

У Києві з вікна багатоповерхівки випав хлопець. Сталося це у Деснянському районі столиці.

Про це повідомив телеграм-канал "Реальний Київ".

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Що відомо

Наразі на місці події вже працює поліція та швидка допомога.

Поки невідомо, чи було це самогубством.

Поліція та швидка на місці події. Фото: Реальний Київ

В місцевому пабліку додали, що загиблому хлопцю було 16 років. За попередньою інформацією, трагедія сталася на вулиці Ореста Левицького.

Скриншот допису

Самогубства в столиці

Зазначимо, що у місті почастішали випадки суїцидів серед підлітків. Нині незрозуміло, з чим можуть бути пов'язані такі трагедії.

Як стало відомо, у неділю, 15 жовтня, у Києві дівчинка стрибнула з 22-го поверху будинку в ЖК "Бережанський".

Також ми писали, що 9 жовтня було знайдено тіла двох дівчат-підлітків, які впали з великої висоти. Їх виявили на території будівельного майданчика одного з житлових комплексів у Деснянському районі столиці.

Нагадаємо, 2 жовтня у Києві з балкону багатоповерхівки випали сестра з братом. Внаслідок отриманих травм вони загинули на місці.