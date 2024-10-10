В Киеве задержали адвокатов, которые предлагали военнообязанным избежать мобилизации

Сотрудники СБУ и задержанный фигурант. Фото: t.me/SBUkr

В Киеве задержали двух адвокатов, которые предлагали военнообязанным мужчинам спрятаться от мобилизации. Схему они сделали через незаконное трудоустройство в одно из госпредприятий оборонного значения.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в четверг, 10 октября.

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Уклонение от мобилизации

Сначала фигуранты организовывали для своих клиентов формальное прохождение военно-врачебной комиссии и "сопровождали" документы в территориальные центры комплектования, чтобы избежать вручения повестки.

Для этого адвокаты использовали личные связи в ВВК и военкоматах столицы.

Сотрудники СБУ и задержанный фигурант. Фото: t.me/SBUkr

"Затем они направляли документы своих клиентов для назначения на должности в рядах госпредприятия с последующим бронированием от мобилизации", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали в городе одного из фигурантов во время получения им денег от уклониста. Также задержан был его сообщник в Черкасской области.

Адвокатам объявлено подозрение в злоупотреблении влиянием, совершенное по предварительному сговору группы лиц.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве был задержан кандидат наук, предлагавший уклонистам возможность получить бронирование от призыва и трудоустройство. За свои "услуги" он потребовал 10 000 долларов.

Также в Ровно правоохранители разоблачили преступную группу из 29 человек, которая создала бизнес на уклонистах. В частности, 26 врачей под руководством директора местного агентства недвижимости изготовляли фальшивые медицинские справки о тяжелых заболеваниях, позволявших военнообязанным избегать мобилизации.