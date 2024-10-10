У Києві затримали адвокатів, які пропонували військовозобов'язаним уникнути мобілізації

Співробітники СБУ та затриманий фігурант. Фото: t.me/SBUkr

У Києві затримали двох адвокатів, які пропонували військовозобов'язаним чоловікам сховатися від мобілізації. Схему вони зробили через незаконне працевлаштування до одного з держпідприємств оборонного значення.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у четвер, 10 жовтня.

Читайте також:

Ухилення від мобілізації

Спочатку фігуранти організовували для своїх клієнтів формальне проходження військово-лікарської комісії та "супроводжували" документи в територіальні центри комплектування, щоб уникнути вручення повістки.

Для цього адвокати використовували особисті зв’язки у ВЛК та військкоматах столиці.

Співробітники СБУ та затриманий фігурант. Фото: t.me/SBUkr

"Потім вони направляли документи своїх клієнтів для призначення на посади у лавах держпідприємства з подальшим бронюванням від мобілізації", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали у місті одного з фігурантів під час отримання ним грошей від ухилянта. Також затримано було його спільника у Черкаській області.

Адвокатам оголошено підозру у зловживанні впливом, вчинене за попередньою змовою групи осіб.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві було затримано кандидата наук, який пропонував ухилянтам можливість отримати бронювання від призову та працевлаштування. За свої "послуги" він вимагав 10 000 доларів.

Також у Рівному правоохоронці викрили злочинну групу з 29 осіб, яка створила бізнес на ухилянтах. Зокрема, 26 лікарів під керівництвом директорки місцевого агентства нерухомості виготовляли фальшиві медичні довідки про тяжкі захворювання, що давали можливість військовозобов'язаним уникати мобілізації.