У Києві затримали адвокатів, які пропонували військовозобов'язаним уникнути мобілізації

У Києві викрили адвокатів, які пропонували чоловікам сховатися від мобілізації
У Києві затримали двох адвокатів, які пропонували військовозобов'язаним чоловікам сховатися від мобілізації. Схему вони зробили через незаконне працевлаштування до одного з держпідприємств оборонного значення.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у четвер, 10 жовтня.
Ухилення від мобілізації
Спочатку фігуранти організовували для своїх клієнтів формальне проходження військово-лікарської комісії та "супроводжували" документи в територіальні центри комплектування, щоб уникнути вручення повістки.
Для цього адвокати використовували особисті зв’язки у ВЛК та військкоматах столиці.
"Потім вони направляли документи своїх клієнтів для призначення на посади у лавах держпідприємства з подальшим бронюванням від мобілізації", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали у місті одного з фігурантів під час отримання ним грошей від ухилянта. Також затримано було його спільника у Черкаській області.
Адвокатам оголошено підозру у зловживанні впливом, вчинене за попередньою змовою групи осіб.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві було затримано кандидата наук, який пропонував ухилянтам можливість отримати бронювання від призову та працевлаштування. За свої "послуги" він вимагав 10 000 доларів.
Також у Рівному правоохоронці викрили злочинну групу з 29 осіб, яка створила бізнес на ухилянтах. Зокрема, 26 лікарів під керівництвом директорки місцевого агентства нерухомості виготовляли фальшиві медичні довідки про тяжкі захворювання, що давали можливість військовозобов'язаним уникати мобілізації.
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