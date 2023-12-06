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В Киеве разоблачили магазин поддельных сигарет с миллионным оборотом

6 декабря 2023 13:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве разоблачили магазин поддельных сигарет с миллионным оборотом
Следователи на месте событий. Фото: БЭБ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве детективы БЭБ разоблачили сеть незаконного бизнеса, занимавшегося торговлей фальсифицированных табачных изделий. Стоимость изъятого товара составляет 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает прессслужба БЭБ.

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Что известно о незаконном бизнесе

Как известно, организаторы бизнеса продавали поддельные электронные сигареты, курительные жидкости, а также табак для кальяна за наличные в торговых точках столицы и через интернет-магазин.

Проведя 8 обысков в точках сбыта и на складах, детективы нашли и изъяли более 3 тысяч пачек табака для кальяна, 1500 электронных сигарет, жидкость для курения, а также ноутбуки, наличные деньги и черновую документацию. Стоимость изъятого имущества составляет около 2 миллионов гривен.

"В настоящее время проводятся следственные действия, детективы устанавливают всех лиц, причастных к деятельности незаконной сети, прежде всего ее организаторов", — говорится в сообщении.

В Киеве разоблачили бизнес, который продавал поддельные сигареты
Изъятые товары. Фото: БЭБ
В Киеве разоблачили бизнес, который продавал поддельные сигареты
Следователи на месте событий. Фото: БЭБ

Напомним, недавно в Киеве сотрудники Бюро экономической безопасности обнаружили обменники, продававшие фальшивые доллары. Упомянутые пункты обмена с самого начала действовали без каких-либо разрешений или лицензий.

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