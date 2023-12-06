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У Києві викрили магазин підробних сигарет з мільйонним оборотом

6 грудня 2023 13:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві викрили магазин підробних сигарет з мільйонним оборотом
Слідчі на місці подій. Фото: БЕБ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві детективи БЕБ викрили мережу незаконного бізнесу, який займався торгівлею фальсифікованих тютюнових виробів. Вартість вилученого товару становить 2 мільйони гривень. 

Про це повідомляє пресслужба БЕБ

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Як відомо, організатори бізнесу продавали підроблені електронні цигарки, рідини для паління, а також тютюн до кальяну за готівку у торгових точках столиці та через інтернет-магазин. 

Провівши 8 обшуків у точках збуту та на складах, детективи знайшли та вилучили понад 3 тисячі пачок тютюну до кальяну, 1500 електронних цигарок, рідину для паління, а також ноутбуки, готівку та чорнову документацію. Вартість вилученого майна становить майже 2 мільйони гривень.

"Наразі проводяться слідчі дії, детективи встановлюють усіх осіб причетних до діяльності незаконної мережі, передусім її організаторів", — йдеться у повідомленні. 

У Києві викрили бізнес, який продавав підроблені сигарети
Вилучені товари. Фото: БЕБ
У Києві викрили бізнес, який продавав підроблені сигарети
Слідчі на місці подій. Фото: БЕБ

Нагадаємо, нещодавно у Києві співробітники Бюро економічної безпеки виявили обмінники, які продавали фальшиві долари. Згадані пунки обміну з самого початку діяли без будь-яких дозволів чи ліцензцій.

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