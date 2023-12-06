У Києві викрили магазин підробних сигарет з мільйонним оборотом
У Києві детективи БЕБ викрили мережу незаконного бізнесу, який займався торгівлею фальсифікованих тютюнових виробів. Вартість вилученого товару становить 2 мільйони гривень.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Що відомо про незаконний бізнес
Як відомо, організатори бізнесу продавали підроблені електронні цигарки, рідини для паління, а також тютюн до кальяну за готівку у торгових точках столиці та через інтернет-магазин.
Провівши 8 обшуків у точках збуту та на складах, детективи знайшли та вилучили понад 3 тисячі пачок тютюну до кальяну, 1500 електронних цигарок, рідину для паління, а також ноутбуки, готівку та чорнову документацію. Вартість вилученого майна становить майже 2 мільйони гривень.
"Наразі проводяться слідчі дії, детективи встановлюють усіх осіб причетних до діяльності незаконної мережі, передусім її організаторів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Києві співробітники Бюро економічної безпеки виявили обмінники, які продавали фальшиві долари. Згадані пунки обміну з самого початку діяли без будь-яких дозволів чи ліцензцій.
Читайте Новини.LIVE!