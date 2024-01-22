В Киеве разоблачили масштабный международный канал поставки наркотиков

Обыски по месту жительства. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Киеве разоблачили группу лиц, наладивших в столице международный канал поставки наркотиков. Фигуранты дела задержаны, стоимость изъятых веществ составляет около 30 миллионов.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Отмечается, что в преступную группу входили четыре человека. Они поставляли из-за границы в столицу такие наркотические вещества, как кокаин и каннабис, а в дальнейшем сбывали их.

В рамках следствия правоохранители провели 8 обысков, в ходе которых изъяли 2 кг кокаина и 4,5 кг каннабиса, а также мобильные телефоны, денежные средства, банковские карты, ноутбук и оружие. Кроме этого, по месту жительства фигурантов обнаружили целую "плантацию", на которой те выращивали коноплю.

Стоимость изъятых веществ составляет около 30 миллионов гривен.

Отмечается, что все участники схемы задержаны.

Изъяты вещества. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, одесские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. Местный житель передавал "товар" клиентам по центральным улицам города.

Добавим, в Украине будут судить криворожских участников наркосиндиката, распространявших наркотики по всей стране. Полиция изъяла доказательства в 170 миллионов гривен.