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В Киеве разоблачили масштабный международный канал поставки наркотиков

22 января 2024 16:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве разоблачили масштабный международный канал поставки наркотиков
Обыски по месту жительства. Фото иллюстративное: Нацполиция
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве разоблачили группу лиц, наладивших в столице международный канал поставки наркотиков. Фигуранты дела задержаны, стоимость изъятых веществ составляет около 30 миллионов.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Отмечается, что в преступную группу входили четыре человека. Они поставляли из-за границы в столицу такие наркотические вещества, как кокаин и каннабис, а в дальнейшем сбывали их.

В рамках следствия правоохранители провели 8 обысков, в ходе которых изъяли 2 кг кокаина и 4,5 кг каннабиса, а также мобильные телефоны, денежные средства, банковские карты, ноутбук и оружие. Кроме этого, по месту жительства фигурантов обнаружили целую "плантацию", на которой те выращивали коноплю.

Стоимость изъятых веществ составляет около 30 миллионов гривен.

Отмечается, что все участники схемы задержаны.

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Изъяты вещества. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, одесские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. Местный житель передавал "товар" клиентам по центральным улицам города.

Добавим, в Украине будут судить криворожских участников наркосиндиката, распространявших наркотики по всей стране. Полиция изъяла доказательства в 170 миллионов гривен.

Киев
наркотики
обыски
полиция
наркоторговля
Криминал
поставки

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