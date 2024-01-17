У Києві викрили наркоторговців, які постачали заборонені речовини для "vip-клієнтів"

Поліція затримала фігурантів. Фото: Національна поліція

У Києві викрили злочинне угруповання наркоторговців, які у комендантську годину постачали наркотики для vip-клієнтів та жінок легкої поведінки. Заборонені речовини фігуранти маскували під цукерки.

Про це повідомляє Національна поліція.

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У Києві викрили наркоторговців

Зазначається, що злочинці змогли постачати наркотики у комендантську годину через те, що використовували фіктивні посвідчення волонтерів та журналістів, а також фіктивні перепустки та документи різних держустанов.

Серед асортименту наркотичних речовин були: кокаїн, амфетамін, MDMA, метамфетамін та марихуана. За один грам кока\ну брали 250 доларів. Втім, для постійних клієнтів, які брали одразу декілька грамів, робили "знижку" у вигляді 200 доларів за грам.

Заборонені речовини ховали у пакетики з-під чаю, одноразові електронні пристрої для куріння або маскували під цукерки.

Наркотики у пакетику з-під чаю. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у Києві співробітники поліції та СБУ затримали учасників злочинного бізнесу, які займалися наркоторгівлею. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Додамо, що на Львівщині затримали 37-річного мешканця, який впродовж одного місяця 2023 року збував наркотичні таблетки. Як відомо, їх йому призначав лікар-нарколог для лікування.