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У Києві викрили наркоторговців, які постачали заборонені речовини для "vip-клієнтів"

17 січня 2024 17:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві викрили наркоторговців, які постачали заборонені речовини для "vip-клієнтів"
Поліція затримала фігурантів. Фото: Національна поліція
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві викрили злочинне угруповання наркоторговців, які у комендантську годину постачали наркотики для vip-клієнтів та жінок легкої поведінки. Заборонені речовини фігуранти маскували під цукерки. 

Про це повідомляє Національна поліція

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У Києві викрили наркоторговців

Зазначається, що злочинці змогли постачати наркотики у комендантську годину через те, що використовували фіктивні посвідчення волонтерів та журналістів, а також фіктивні перепустки та документи різних держустанов.

Серед асортименту наркотичних речовин були: кокаїн, амфетамін, MDMA, метамфетамін та марихуана. За один грам кока\ну брали 250 доларів. Втім, для постійних клієнтів, які брали одразу декілька грамів, робили "знижку" у вигляді 200 доларів за грам. 

Заборонені речовини ховали у пакетики з-під чаю, одноразові електронні пристрої для куріння або маскували під цукерки.

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Наркотики у пакетику з-під чаю. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у  Києві співробітники поліції та СБУ затримали учасників злочинного бізнесу, які займалися наркоторгівлею. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Додамо, що на Львівщині затримали 37-річного мешканця, який впродовж одного місяця 2023 року збував наркотичні таблетки. Як відомо, їх йому призначав лікар-нарколог для лікування. 

Київ
наркотики
поліція
наркоторгівля
комендантська година

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