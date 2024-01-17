В Киеве разоблачили наркоторговцев, поставлявших запрещенные вещества для "vip-клиентов"

Полиция задержала фигурантов. Фото: Национальная полиция

В Киеве разоблачили преступную группировку наркоторговцев, которые в комендантский час поставляли наркотики для vip-клиентов и женщин легкого поведения. Запретные вещества фигуранты маскировали под конфеты.

Об этом сообщает Национальная полиция.

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Отмечается, что преступники смогли поставлять наркотики в комендантский час из-за использования фиктивных удостоверений волонтеров и журналистов, а также фиктивных пропусков и документов различных госучреждений.

Среди ассортимента наркотических веществ были кокаин, амфетамин, MDMA, метамфетамин и марихуана. За один грамм кокана брали 250 долларов. Впрочем, для постоянных клиентов, бравших сразу несколько граммов, делали "скидку" в размере 200 долларов за грамм.

Запрещенные вещества прятали в пакетики из-под чая, одноразовые электронные устройства для курения или маскировали под конфеты.

Наркотики в пакетике из-под чая. Фото: Национальная полиция

Напомним, в Киеве сотрудники полиции и СБУ задержали участников преступного бизнеса, занимавшихся наркоторговлей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Добавим, что на Львовщине задержан 37-летний житель, который в течение одного месяца 2023 года сбывал наркотические таблетки. Как известно, их ему назначал врач-нарколог для лечения.