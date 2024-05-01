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В Киеве разоблачили чиновников, укравших 10 млн грн на ремонте дорог

1 мая 2024 14:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве разоблачили чиновников, укравших 10 млн грн на ремонте дорог
Вручение подозрений фигурантам. Фото: Полиция Киева
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве правоохранители разоблачили преступную схему, участники которой украли около 10 миллионов гривен бюджетных средств под видом ремонта дорог. Организаторами махинации, в частности, оказались чиновники "Киевдорстроя" и "Киевавтодора".

Об этом сообщает Полиция Киева.

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Схема хищения госсредств в Киеве

"Полицейские Киева разоблачили схему хищения около 10 млн грн бюджетных средств под видом ремонта дорог в столице", — написали в полиции, говоря о схеме.

Отмечается, что фигуранты при ремонтных работах дорог использовали некачественные материалы, которые закупали по завышенным ценам. Как результат, улицы Киева "отремонтированы" некачественным асфальтным покрытием. Сами же злоумышленники благодаря своей схеме завладели 10 миллионами гривен, принадлежавшими территориальному обществу столицы.

Правоохранители установили, что организаторы аферы — директор и инженер "Киевдорстроя", генеральный директор "Киевавтодора", а также директор и работник одного из предприятий, специализирующийся на изготовлении и поставке стройматериалов.

Что грозит фигурантам

Полицейские уже сообщили фигурантам о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Хищение средств в Киеве
Вручение подозрений фигурантам. Фото: Полиция Киева
В Киеве разоблачили средства на ремонт дорог
Вручение подозрений фигурантам. Фото: Полиция Киева
Организатор схемы по хищению денег в Киеве
Вручение подозрений фигурантам. Фото: Полиция Киева
Некачественный ремонт дорог в Киеве
Вручение подозрений фигурантам. Фото: Полиция Киева

 

Напомним, бывшему заместителю директора "Киевводфонда" объявили о подозрении из-за бурения артезианской скважины с убытком более чем в 580 тысяч гривен. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Также стало известно, что экс-чиновники СБУ украли почти 30 млн грн государственных средств на сделках с горючим.

госбюджет
ремонт
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дороги
полиция
деньги
Криминал

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