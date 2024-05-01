У Києві викрили посадовців, які вкрали 10 млн грн на ремонті доріг

Вручення підозр фігурантам. Фото: Поліція Києва

У Києві правоохоронці викрили злочинну схему, учасники якої вкрали близько 10 мільйонів гривень бюджетних коштів під виглядом ремонту доріг. Організаторами махінації, зокрема, виявилися посадовці "Київшляхбуду" та "Київавтодору".

Про це повідомляє Поліція Києва.

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"Поліцейські Києва викрили схему розкрадання близько 10 млн грн бюджетних коштів під виглядом ремонту доріг у столиці", — написали у поліції, говорячи про схему.

Зазначається, що фігуранти під час ремонтних робіт доріг використовували неякісні матеріали, які закуповували за завищеними цінами. Як результат — вулиці Києва "відремонтовані" неякісним асфальтним покриттям. Самі ж зловмисники завдяки своїй схемі заволоділи 10 мільйонами гривень, які належали територіальній громаді столиця.

Правоохоронці встановили, що організатори афери — директор та інженер "Київшляхбуду", генеральний директор "Київавтодору", а також директор та працівник одного з підприємств, що спеціалізується на виготовленні та постачанні будматеріалів.

Що загрожує фігурантам

Відомо, що поліцейські вже повідомили фігурантам про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Вручення підозр фігурантам. Фото: Поліція Києва

Вручення підозр фігурантам. Фото: Поліція Києва

Вручення підозр фігурантам. Фото: Поліція Києва

Вручення підозр фігурантам. Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, колишньому заступнику директора "Київводфонду" оголосили про підозру через буріння артезіанської свердловини зі збитком у понад 580 тисяч гривень. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Також стало відомо, що експосадовці СБУ вкрали майже 30 млн грн державних коштів на оборудках з пальним.