Розкрадання при бурінні свердловини — ексзаступнику директора Київводфонду оголошено підозру

Правоохоронець та ексзаступник директора "Київводфонду". Фото: t.me/gunpKyiv

Колишньому заступнику директора "Київводфонду" оголосили про підозру через буріння артезіанської свердловини зі збитком у понад 580 тисяч гривень. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у четвер, 11 квітня.

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"Слідчі Подільського управління поліції за оперативного супроводження співробітників Управління стратегічних розслідувань у місті Києві та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури викрили колишнього заступника генерального директора комунального підприємства "Київводфонд" у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що у 2021 році між зазначеною організацією та приватною фірмою було укладено договір підряду на будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності та бюветного комплексу в Оболонському районі Києва. За результатами судової експертизи, сума "передплати" за незавершені будівельні роботи перевищує 580 тисяч гривень.

Підозрюваному оголошено про вчинення кримінального правопорушення. Наразі розглядається питання про встановлення запобіжного заходу. Закон передбачає можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років, а також обмеження права займати певні посади або здійснювати певну діяльність на строк до трьох років.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції ліквідували в Києві наркопритон, де виготовляли амфетамін. Загальна сума вилучених психотропів та інших речових доказів оцінюється в 122 мільйони гривень.

Також київська поліція затримала неповнолітнього, який напав з ножем на 18-річну дівчину і тяжко її поранив. Йому оголосили підозру.