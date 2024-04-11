Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Розкрадання при бурінні свердловини — ексзаступнику директора Київводфонду оголошено підозру arrow

Розкрадання при бурінні свердловини — ексзаступнику директора Київводфонду оголошено підозру

11 квітня 2024 22:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Розкрадання при бурінні свердловини — ексзаступнику директора Київводфонду оголошено підозру
Правоохоронець та ексзаступник директора "Київводфонду". Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишньому заступнику директора "Київводфонду" оголосили про підозру через буріння артезіанської свердловини зі збитком у понад 580 тисяч гривень. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у четвер, 11 квітня.

Читайте також:

Розкрадання при бурінні свердловини

"Слідчі Подільського управління поліції за оперативного супроводження співробітників Управління стратегічних розслідувань у місті Києві та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури викрили колишнього заступника генерального директора комунального підприємства "Київводфонд" у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що у 2021 році між зазначеною організацією та приватною фірмою було укладено договір підряду на будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності та бюветного комплексу в Оболонському районі Києва. За результатами судової експертизи, сума "передплати" за незавершені будівельні роботи перевищує 580 тисяч гривень.

Підозрюваному оголошено про вчинення кримінального правопорушення. Наразі розглядається питання про встановлення запобіжного заходу. Закон передбачає можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років, а також обмеження права займати певні посади або здійснювати певну діяльність на строк до трьох років.

null
Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції ліквідували в Києві наркопритон, де виготовляли амфетамін. Загальна сума вилучених психотропів та інших речових доказів оцінюється в 122 мільйони гривень.

Також київська поліція затримала неповнолітнього, який напав з ножем на 18-річну дівчину і тяжко її поранив. Йому оголосили підозру.

Київ
поліція
гроші
підозра

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб