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В Киеве разоблачили псевдоправоохранителей, которые обманули криптобизнесмена на 250 тысяч долларов

2 сентября 2024 14:40
Катерина Османская - Редактор
В Киеве задержали четырех псевдоохранителей, которые выманили деньги у криптобизнесмена
Задержание подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Катерина Османская - Редактор

В Киеве четверо мужчин прикинулись правоохранителями и угрозами заставили криптобизнесмена перечислить им 250 тысяч долларов. Прокуратура разоблачила "банду", теперь им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, 2 сентября.

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В прокуратуре рассказали, что четверо мужчин узнали, что 20-летний основатель онлайн-бизнеса имеет значительную сумму денег в криптовалюте. После этого они приехали к нему домой и представились правоохранителями. Владельцу криптовалюты угрожали уголовной ответственностью по вымышленным обвинениям в государственной измене за сотрудничество с гражданином РФ, однако за 250 тыс. долларов США пообещали "уладить" ситуацию.

"Таким образом псевдоправоохранители заставили потерпевшего перечислить криптовалюту на сумму почти 10 млн гривен на их криптогаманец. В тот же день они обналичили эти деньги через один из обменных пунктов Киева", — говорится в сообщении.

Обыски у подозреваемых

Во время обысков у подозреваемых изъяли банковские карты, компьютеры, мобильные телефоны, автомобили премиум-класса, поддельные удостоверения журналистов и членов общественных формирований по охране порядка, амуницию, около 7 тыс. долларов США и более 63 тыс. грн.

  • В Киеве разоблачили псевдоправоохранителей, которые обманули криптобизнесмена на 250 тысяч долларов - фото 1
    Обыски у подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office
  • В Киеве разоблачили псевдоправоохранителей, которые обманули криптобизнесмена на 250 тысяч долларов - фото 2
    Обыски у подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office
  • В Киеве разоблачили псевдоправоохранителей, которые обманули криптобизнесмена на 250 тысяч долларов - фото 3
    Обыски у подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office
  • В Киеве разоблачили псевдоправоохранителей, которые обманули криптобизнесмена на 250 тысяч долларов - фото 4
    Обыски у подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office
  • В Киеве разоблачили псевдоправоохранителей, которые обманули криптобизнесмена на 250 тысяч долларов - фото 5
    Обыски у подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office
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Какое наказание грозит псевдоправоохранителям

Все четырем мужчинам сообщили о подозрении в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, что нанесло имущественный ущерб потерпевшему в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Скриншот сообщения прокуратуры

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