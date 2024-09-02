В Киеве задержали четырех псевдоохранителей, которые выманили деньги у криптобизнесмена

Задержание подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве четверо мужчин прикинулись правоохранителями и угрозами заставили криптобизнесмена перечислить им 250 тысяч долларов. Прокуратура разоблачила "банду", теперь им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, 2 сентября.

Читайте также:

Какую схему придумали задержанные

В прокуратуре рассказали, что четверо мужчин узнали, что 20-летний основатель онлайн-бизнеса имеет значительную сумму денег в криптовалюте. После этого они приехали к нему домой и представились правоохранителями. Владельцу криптовалюты угрожали уголовной ответственностью по вымышленным обвинениям в государственной измене за сотрудничество с гражданином РФ, однако за 250 тыс. долларов США пообещали "уладить" ситуацию.

"Таким образом псевдоправоохранители заставили потерпевшего перечислить криптовалюту на сумму почти 10 млн гривен на их криптогаманец. В тот же день они обналичили эти деньги через один из обменных пунктов Киева", — говорится в сообщении.

Обыски у подозреваемых

Во время обысков у подозреваемых изъяли банковские карты, компьютеры, мобильные телефоны, автомобили премиум-класса, поддельные удостоверения журналистов и членов общественных формирований по охране порядка, амуницию, около 7 тыс. долларов США и более 63 тыс. грн.

Обыски у подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Обыски у подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Обыски у подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Обыски у подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Обыски у подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office 1/5 ​ 5

Какое наказание грозит псевдоправоохранителям

Все четырем мужчинам сообщили о подозрении в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, что нанесло имущественный ущерб потерпевшему в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.