У Києві затримали чотирьох псевдоохоронців, які видурили гроші у криптобізнесмена

Затримання підозрюваних. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві четверо чоловіків прикинулися правоохоронцями та погрозами змусили криптобізнесмена перерахувати їм 250 тисяч доларів. Прокуратура викрила "банду", тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у понеділок, 2 вересня.

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У прокуратурі розповіли, що четверо чоловіків дізнались, що 20-річний засновник онлайн-бізнесу має значну суму грошей у криптовалюті. Після цього вони приїхали до нього додому та представились правоохоронцями. Власнику криптовалюти погрожували кримінальною відповідальністю за вигаданими обвинуваченнями у державній зраді за співпрацю з громадянином РФ, однак за 250 тис. доларів США пообіцяли "залагодити" ситуацію.

"Таким чином, псевдоправоохоронці змусили потерпілого перерахувати криптовалюту на суму майже 10 млн гривень на їхній криптогаманець. Того ж дня вони перевели ці гроші у готівку через один з обмінних пунктів Києва", — йдеться у повідомленні.

Обшуки у підозрюваних

Під час обшуків у підозрюваних вилучили банківські картки, компʼютери, мобільні телефони, автомобілі преміум-класу, підробні посвідчення журналістів та членів громадських формувань з охорони порядку, амуніцію, майже 7 тис. доларів США і понад 63 тис. грн.

Обшуки у підозрюваних. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Обшуки у підозрюваних. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Обшуки у підозрюваних. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Обшуки у підозрюваних. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Обшуки у підозрюваних. Фото: t.me/kyiv_pro_office 1 / 5

Яке покарання загрожує псевдоправоохоронцям

Усі чотирьом чоловікам повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що завдало майнової шкоди потерпілому в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.