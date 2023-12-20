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В Киеве разоблачили завод поддельного оливкового масла

20 декабря 2023 12:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве разоблачили завод поддельного оливкового масла
Склад с фальсифицированными товарами. Фото: БЕБ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили незаконное производство оливкового масла и соусов известных итальянских марок. Во время проведения обысков следователи изъяли 90 тонн имущества, стоимостью 7,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает БЭБ.

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Что известно о работе завода

Следователи выяснили, что работу завода организовали жители Киева и Львовской области. Работники, используя фирменное наименование и товарные знаки, продавали подлог через сеть магазинов под видом оригинальной продукции.

БЭБ провело 20 обысков на территории города Киева, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областей. На складах детективы нашли 90 тонн оливкового масла и других продуктов. Общая стоимость изъятого имущества составляет 7,5 миллиона гривен.

В настоящее время незаконная деятельность по производству поддельного оливкового масла и точек продаж прекращена. Продолжается досудебное расследование.

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Фальсифицированные товары на складах. Фото: БЕБ
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Фальсифицированные товары на складах. Фото: БЕБ
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Фальсифицированные товары на складах. Фото: БЕБ

Напомним, в Харьковской области правоохранители разоблачили злоумышленников, незаконно производивших сигареты под видом известных брендов. При задержании было изъято 32 тысяч пачек табачных изделий.

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