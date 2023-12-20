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У Києві викрили завод підробної оливкової олії

20 грудня 2023 12:01
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Козюк Тетяна
редактор
У Києві викрили завод підробної оливкової олії
Склад з фальсифікованими товарами. Фото: БЕБ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили незаконне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок. Під час проведення обшуків слідчі вилучили 90 тонн майна, вартістю 7,5 мільйонів гривень. 

Про це повідомляє БЕБ

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Що відомо про роботу заводу

Слідчі з'ясували, що роботу заводу організували мешканці Києва та Львівської області. Працівники, використовуючи фірмове найменування і товарні знаки, продавали підробку  через мережу магазинів під виглядом оригінальної продукції. 

БЕБ провело 20 обшуків на території  міста Києва, Львівської, Харківської та Дніпропетровської областей. На складах детективи виявили 90 тонн оливкової олії та інших продуктів. Загальна вартість вилученого майна становить 7,5 мільйонів гривень. 

Наразі, незаконна діяльність  із виробництва підробленої оливкової олії та точок продажу припинено. Триває досудове розслідування. 

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Фальсифіковані товари на складах. Фото: БЕБ
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Фальсифіковані товари на складах. Фото: БЕБ
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Фальсифіковані товари на складах. Фото: БЕБ

Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці викрили зловмисників, які незаконно виготовляли сигарети під виглядом відомих брендів. При затриманні було вилучено 32 тисячі пачок тютюнових виробів.

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