В Киеве прокуратура требует отменить право собственности на несуществующий дом

Дом в Киеве. Фото иллюстративное: Киевская городская прокуратура

В Киеве прокуратура через суд требует отменить право собственности на несуществующий дом. Речь идет об участке водного фонда стоимостью более одного миллиона гривен.

Об этом говорится в материалах Киевской городской прокуратуры в пятницу, 21 февраля.

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Право собственности на несуществующий дом

Прокуратура города Киева обратилась с иском, в котором попросила отменить регистрацию права собственности на несуществующий жилой дом, а также отменить регистрацию земельного участка и вернуть его территориальной общине столицы.

Отмечается, что речь идет об участке площадью 0,1 га по ул. Березневой в Дарницком районе Киева в пределах прибрежной защитной полосы ландшафтного заказника местного значения озера "Заплавное".

Во время досудебного расследования уголовного производства было установлено, что в 2015 году на этом участке зарегистрировали право собственности на дом, которого на самом деле не существовало.

Впоследствии под этим домом сформировали земельный участок, которому присвоили кадастровый номер. Такие действия свидетельствуют о подготовке владельца "дома" к дальнейшему получению прав на этот участок.

Земельный участок в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

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