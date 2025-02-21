У Києві прокуратура вимагає скасувати право власності на неіснуючий будинок

Будинок у Києві. Фото ілюстративне: Київська міська прокуратура

У Києві прокуратура через суд вимагає скасувати право власності на неіснуючий будинок. Йдеться про ділянтку водного фонду вартістю понад один мільйон гривень.

Про це йдеться у матеріалах Київської міської прокуратури у п'ятницю, 21 лютого.

Читайте також:

Право власності на неіснуючий будинок

Прокуратура міста Києва звернулася з позовом, в якому попросила скасувати реєстрацію права власності на неіснуючий житловий будинок, а також скасувати реєстрацію земельної ділянки та повернути її територіальній громаді столиці.

Зазначається, що йдеться про ділянку площею 0,1 га по вул. Березневій у Дарницькому районі Києві в межах прибережної захисної смуги ландшафтного заказника місцевого значення озера "Заплавне".

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що у 2015 році на цій ділянці зареєстрували право власності на будинок, якого насправді не існувало.

Згодом під цим будинком сформували земельну ділянку, якій присвоїли кадастровий номер. Такі дії свідчать про підготовку власника "будинку" до подальшого отримання прав на цю ділянку.

Земельна ділянка у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Раніше ми писали, що підприємець з Києва намагався продати філії АТ "Укрзалізниця" російські електронагрівачі.

Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило схему купівлі неякісних аптечок для ЗСУ на 58 млн грн.