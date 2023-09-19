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В Киеве требовали с женщины 6 тыс. долларов за бесплатную операцию: детали

19 сентября 2023 17:53
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
В Киеве женщину просили заплатить 6 тыс. долларов за бесплатную операцию
Задержанный в Киеве взяточник. Фото: Киевская городская прокуратура
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В Киеве чиновник Института урологии требовал с женщины 6 тыс. долларов. За эти деньги он обещал провести ее отцу операцию, которая на самом деле бесплатна.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

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В вымогательстве взятки подозревается начальник отдела ГУ "Институт урологии им. академика О.Ф. Возианова". Он обещал провести операцию и обеспечить послеоперационное лечение ее отцу за сумму в 6 тыс. долларов.

"Женщина, будучи ограниченной в выборе лечебного учреждения, вынуждена согласиться по незаконному требованию, несмотря на то, что проведение таких операций финансируется за счет государства", — отметили в прокуратуре.

Подозреваемый был задержан и проведен обысками. В его служебном кабинете нашли 250 тыс. гривен и 3600 долларов, а дома – более 40 тыс. долларов и около 200 тыс. гривен.

Следственные действия продолжаются и решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

взяточник
В Киеве задержали взяточника. Фото: Киевская городская прокуратура
взяточник
В Киеве задержали взяточника. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, житель Киева занимался подделкой документов для граждан России. Таким образом, они могли легализироваться в странах Европейского Союза. Также он оказывал "услуги" украинцам и помогал нелегально уехать за границу.

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