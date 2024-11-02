Выключение электроэнергии в Киеве 2 ноября

В Киеве возникли перебои со светом
Жители Киева жалуются на проблемы с электроснабжением. Появились перепады напряжения.
Об этом сообщают в соцсетях.
В Киеве выключили свет
Киевляне, проживающие в Голосеевском и Соломенском районах, пожаловались на проблемы с электроснабжением. В частности, кое-где возникли перепады напряжения, а другие жалуются на полное отключение электроэнергии.
Отметим, что Укрэнерго и ДТЭК не прогнозировали отключения на субботу, 2 ноября.
Вероятно, перебои вызваны по техническим причинам.
Напомним, недавно энергетический эксперт Юрий Корольчук объяснил при каких условиях возможные отключения света в стране даже при отсутствии обстрелов, и как долго они будут продолжаться.
Также мы рассказывали о том, как правильно защитить свою технику от отключений электроэнергии, чтобы она не вышла из строя.
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