Вимкнення електроенергії в Києві 2 листопада

У Києві виникли перебої зі світлом
Мешканці Києва скаржаться на проблеми з електропостачанням. Виникли перепади напруги.
Про це повідомляють у соцмережах.
У Києві вимкнули світло
Кияни, які проживають у Голосіївському та Солом'янському районах поскаржились на проблеми з електропостачанням. Зокрема, подекуди виникли перепади напруги, а інші скаржаться на повне відключення електроенергії.
Зазначимо, що Укренерго та ДТЕК не прогнозували вимкнень на суботу, 2 листопада.
Ймовірно, перебої викликані з технічних причин.
Нагадаємо, нещодавно енергетичний експерт Юрій Корольчук пояснив за яких умов можливі відключення світла в країні навіть при відсутності обстрілів, та як довго вони триватимуть.
Також ми розповідали про те, як правильно захистити свою техніку від вимкнень електроенергії, щоб вона не вийшла з ладу.
Читайте Новини.LIVE!