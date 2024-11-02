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У Києві виникли перебої зі світлом

2 листопада 2024 08:06
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вимкнення електроенергії в Києві 2 листопада
Відключення світла в Києві. Фото архівне ілюстративне: Новини.LIVE/Олег Переверзєв
Анастасія Постоєнко - Редактор

Мешканці Києва скаржаться на проблеми з електропостачанням. Виникли перепади напруги.

Про це повідомляють у соцмережах.

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Кияни, які проживають у Голосіївському та Солом'янському районах поскаржились на проблеми з електропостачанням. Зокрема, подекуди виникли перепади напруги, а інші скаржаться на повне відключення електроенергії.

Зазначимо, що Укренерго та ДТЕК не прогнозували вимкнень на суботу, 2 листопада.

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Графік вимкнень для Києва. Фото: ДТЕК

Ймовірно, перебої викликані з технічних причин.

Нагадаємо, нещодавно енергетичний експерт Юрій Корольчук пояснив за яких умов можливі відключення світла в країні навіть при відсутності обстрілів, та як довго вони триватимуть.

Також ми розповідали про те, як правильно захистити свою техніку від  вимкнень електроенергії, щоб вона не вийшла з ладу. 

відключення світла Київ електроенергія блекаут електропостачання

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