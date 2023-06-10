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В Киеве — непогода: затоплены улицы

10 июня 2023 17:20
обновлено: 17:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве 10 июня начался сильный ураган — город затопил
Ненастье в Киеве 2 июня. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 10 июня, в Киеве началась сильная непогода. В городе падал град и затопило подземные переходы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о буре в столице.

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Непогода в Киеве 10 июня

В субботу, 10 июня, непогода накрыла некоторые районы Киева. В городе шел сильный дождь и падал град, улицы превратились в озера.

Как сообщил мэр Киеве Виталий Кличко, сильный ливень в столице повлек за собой подтопление участков дорог на нескольких улицах, а именно:

  • Ташкентской,
  • Грузинский,
  • Сергеенко,
  • Драгоманова,
  • Сентябрьской,
  • и в районе станции метро "Левобережная".

"Дорожные службы Киевавтодора работают на местах подтоплений. Происшествий в настоящее время не произошло. Спасательная служба КАРС — в режиме ожидания для возможного оказания помощи", — подчеркнул Кличко.

Ранее в Киевской городской государственной администрации киевлян предупреждали о сильных ливнях в городе и рассказали, что делать в случае сильных ураганов, подтоплений или падения деревьев.

"В случае подтоплений проезжей части или тротуаров обращайтесь в диспетчерскую Киевавтодора: 0442847419", — подчеркнули в администрации.

Специалисты также напомнили, что в случае сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

А если упало дерево или сломались ветки, звонить в аварийно-диспетчерскую службу Киевзеленстроя:

  • 0442724018;
  • 0444834045;
  • 0443835859;
  • 0672304238;
  • 0949282859.

Рекомендации от полиции

Во время сильных дождей в столице полиция призывает водителей:

  • двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;
  • не забывать пользоваться ремнями безопасности;
  • соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров;
  • не превышать скорость;
  • помнить, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать ненастье. При остановке обязательно включайте световую аварийную сигнализацию.

А пешеходам следует переходить дорогу только в специально отведенных местах и используйте светоповоротные элементы в темное время суток.

Киев после ливня

Несмотря на сильные ливни и ветер, находившиеся в Киеве, в небе над столицей виднеется радуга. Также после мощного ливня небо над Киевом начало проясняться, на некоторых улицах автомобили до сих пор тонут в воде.

погода в Украине
Радуга в Киеве. Фото: /t.me/kievreal1

Напомним, 2 июня в столице был отмечен новый погодный рекорд. Максимальная скорость ветра достигла рекордных 18 м/с (65 км/ч). Это превысило 2 м/с предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2012 году.

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