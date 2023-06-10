В Киеве 10 июня начался сильный ураган — город затопил

В Киеве — непогода: затоплены улицы
В субботу, 10 июня, в Киеве началась сильная непогода. В городе падал град и затопило подземные переходы.
Новини.LIVE собрали всю информацию о буре в столице.
Непогода в Киеве 10 июня
В субботу, 10 июня, непогода накрыла некоторые районы Киева. В городе шел сильный дождь и падал град, улицы превратились в озера.
Как сообщил мэр Киеве Виталий Кличко, сильный ливень в столице повлек за собой подтопление участков дорог на нескольких улицах, а именно:
- Ташкентской,
- Грузинский,
- Сергеенко,
- Драгоманова,
- Сентябрьской,
- и в районе станции метро "Левобережная".
"Дорожные службы Киевавтодора работают на местах подтоплений. Происшествий в настоящее время не произошло. Спасательная служба КАРС — в режиме ожидания для возможного оказания помощи", — подчеркнул Кличко.
Ранее в Киевской городской государственной администрации киевлян предупреждали о сильных ливнях в городе и рассказали, что делать в случае сильных ураганов, подтоплений или падения деревьев.
"В случае подтоплений проезжей части или тротуаров обращайтесь в диспетчерскую Киевавтодора: 0442847419", — подчеркнули в администрации.
Специалисты также напомнили, что в случае сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
А если упало дерево или сломались ветки, звонить в аварийно-диспетчерскую службу Киевзеленстроя:
- 0442724018;
- 0444834045;
- 0443835859;
- 0672304238;
- 0949282859.
Рекомендации от полиции
Во время сильных дождей в столице полиция призывает водителей:
- двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;
- не забывать пользоваться ремнями безопасности;
- соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров;
- не превышать скорость;
- помнить, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать ненастье. При остановке обязательно включайте световую аварийную сигнализацию.
А пешеходам следует переходить дорогу только в специально отведенных местах и используйте светоповоротные элементы в темное время суток.
Киев после ливня
Несмотря на сильные ливни и ветер, находившиеся в Киеве, в небе над столицей виднеется радуга. Также после мощного ливня небо над Киевом начало проясняться, на некоторых улицах автомобили до сих пор тонут в воде.
Напомним, 2 июня в столице был отмечен новый погодный рекорд. Максимальная скорость ветра достигла рекордных 18 м/с (65 км/ч). Это превысило 2 м/с предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2012 году.