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Новий погодний рекорд у Києві: чим здивувала столиця цього разу

5 червня 2023 12:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Новий погодний рекорд у Києві: чим здивувала столиця цього разу
Київ під час бурі 2 червня. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У києві зафіксували новий погодний рекорд. 2 червня у столиці  був відмічений рекорд максимальної швидкості вітру. 

Про це повідомляють у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Новий погодний рекорд у Києві

За даними спостережень обсерваторії, під час бурі 2 червня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год). Це перевищило на 2 м/с попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 2012 році.

Інші рекорди у столиці

Цей рекорд не єдине досягнення столиці. Зокрема, 29 березня, у Києві зафіксували рекордно потужний вітер. Швидкість вітру сягала 17 м/с (61 км/год). Така швидкість — це повтор попереднього максимального значення, яке зареєстрували у 2022 році.

Окрім того, декількома днями раніше у Києві з 24 по 26 березня метеорологи зафіксували температурні рекорди. Вже 24 березня середньодобова температура повітря в Києві склала +14,4°C, повторивши рекордне значення, зафіксоване в 1913 році й це на 11,0°C вище за кліматичну норму і відповідає погоді кінця квітня.

А останній погодний рекорд у Києві зафіксували 6 квітня. Тоді у столиці випала найбільша кількість опадів за майже сотню років — 20,6 мм.

Нагадаємо, 2 червня, Київ накрив сильний ураган. У столиці були сильні зливи та рекордні пориви вітру. Внаслідок бурі були пошкодження часткове відключення світла.

Також через нечувано "злетіли" ціни на таксі. Під час та після бурі 2 червня, тарифи таксистів перевищували 300 грн.

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