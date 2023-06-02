В Киеве бурлит сильный ураган: транспорт работает с задержкой
В пятницу, 2 июня, Киев накрыл сильнейший ураган. В столице сильные ливни и повреждения вследствие порыва ветра.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Ураган в Киеве 2 июня
Сегодня, 2 июня, в Киеве начался сильный ливень. Местные жители сообщают об урагане в городе и сильном ветре, который вырывает деревья с корнями.
Известно, что в Дарницком районе ураган повредил контактную сеть, Kyiv City Express будет иметь задержки, сообщили в ведомстве.
В ДТЭК сообщили, что из-за грозы в Киеве и области возможно частичное отключение света.
Речь идет о Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы, а также Фастовском и Бучанском районах Киевщины.
Порывы ветра 15-20 м/с будут сохраняться в Киевской области до конца суток.
Накануне ГСЧС предупредила киевлян о сильных порывах ветра и гроза.
"Будьте осторожны! Не ходите вблизи рекламных щитов, держитесь как можно дальше от линий электропередач!" – говорится в сообщении.
Напомним, накануне синоптики предупреждали об опасных метеорологических явлениях в Киевской области (I уровень опасности).