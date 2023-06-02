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В Киеве бурлит сильный ураган: транспорт работает с задержкой

2 июня 2023 17:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве бурлит сильный ураган: транспорт работает с задержкой
Женщина бежит под дождем в Киеве 2 июня. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 2 июня, Киев накрыл сильнейший ураган. В столице сильные ливни и повреждения вследствие порыва ветра.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Ураган в Киеве 2 июня

Сегодня, 2 июня, в Киеве начался сильный ливень. Местные жители сообщают об урагане в городе и сильном ветре, который вырывает деревья с корнями.

Известно, что в Дарницком районе ураган повредил контактную сеть, Kyiv City Express будет иметь задержки, сообщили в ведомстве.

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В ДТЭК сообщили, что из-за грозы в Киеве и области возможно частичное отключение света.

Речь идет о Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы, а также Фастовском и Бучанском районах Киевщины.

Порывы ветра 15-20 м/с будут сохраняться в Киевской области до конца суток.

Накануне ГСЧС предупредила киевлян о сильных порывах ветра и гроза.

"Будьте осторожны! Не ходите вблизи рекламных щитов, держитесь как можно дальше от линий электропередач!" – говорится в сообщении.

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Напомним, накануне синоптики предупреждали об опасных метеорологических явлениях в Киевской области (I уровень опасности).

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