В Киеве бурлит сильный ураган: транспорт работает с задержкой

Женщина бежит под дождем в Киеве 2 июня. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 2 июня, Киев накрыл сильнейший ураган. В столице сильные ливни и повреждения вследствие порыва ветра.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Ураган в Киеве 2 июня

Сегодня, 2 июня, в Киеве начался сильный ливень. Местные жители сообщают об урагане в городе и сильном ветре, который вырывает деревья с корнями.

Известно, что в Дарницком районе ураган повредил контактную сеть, Kyiv City Express будет иметь задержки, сообщили в ведомстве.

В ДТЭК сообщили, что из-за грозы в Киеве и области возможно частичное отключение света.

Речь идет о Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы, а также Фастовском и Бучанском районах Киевщины.

Порывы ветра 15-20 м/с будут сохраняться в Киевской области до конца суток.

Накануне ГСЧС предупредила киевлян о сильных порывах ветра и гроза.

"Будьте осторожны! Не ходите вблизи рекламных щитов, держитесь как можно дальше от линий электропередач!" – говорится в сообщении.

Напомним, накануне синоптики предупреждали об опасных метеорологических явлениях в Киевской области (I уровень опасности).