Кличко провів засідання щодо доступу до укриттів у Києві та дорікнув "Слугам народу"

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко провів засідання Постійної комісії з техногенно-екологічної безпеки та НС у столиці. Головною темою обговорення стало узгодження дій між усіма службами, пов'язаними з управлінням та забезпеченням доступності сховищ у Києві.

Про це повідомив Віталій Кличко.

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Укриття у Києві

За словами Кличка, минулий рік було відзначено виділенням містом 320 мільйонів гривень на потреби укриттів, а цього року влада збільшила фінансування до 900 мільйонів гривень. Таким чином, загальний обсяг виділених коштів становив 1,2 мільярда гривень із міського бюджету, спрямованих на облаштування укриттів.

Управління даними ресурсами здійснювалося та продовжує здійснюватися Районними державними адміністраціями міста. За ефективність використання коштів відповідають керівники районів.

На жаль, станом на цей час, рівень виконання та використання виділених коштів залишають бажати кращого.

"У червні ми плануємо підбити підсумки та оцінити ефективність використання коштів на облаштування укриттів. У разі незадовільних результатів, можуть бути запропоновані заходи до керівників районів, аж до звернення до Президента щодо їх усунення або звільнення", — сказав Кличко.

Також Кличко розповів, що рішення щодо надання цілодобового доступу до сховищ є обов'язковим до виконання для всіх установ та закладів. Усі відповідальні служби повинні забезпечувати контроль за його виконанням.

Громадськість також буде включено до процесу контролю за доступністю укриттів. Будь-хто, хто піклується про безпеку, може приєднатися та стати частиною системи громадського контролю, звертаючись до Департаменту муніципальної безпеки.

"Ми висловлюємо подяку патрульній поліції, яка допоможе у перевірці доступності укриттів під час повітряної тривоги та в комендантську годину", — зазначив Кличко.

Крім того, на наступному позачерговому засіданні Київради, яке заплановане на 8 червня, буде звернення до парламенту. Це стосується питання встановлення відповідальності, включаючи приватних власників приміщень притулків, за відмову у доступі до людей та неналежне утримання укриттів.

Закид у бік "Слуг народу"

Кличко наголосив на тому, що призначення голів районів столиці відбувається за рішенням Президента та за поданням уряду. При цьому він уточнив, що за законом у нього, як у мера міста, немає повноважень не тільки звільнити голову району, але навіть висловити йому невдоволення у формі догани.

"З десяти глав районів, дев'ять займають представники партії "Слуга Народу". Призначення керівника Київської міської військової адміністрації здійснюється Офісом Президента. Це необхідно враховувати, коли йдеться про розподіл загальної та справедливої відповідальності", — зазначив мер Києва.

Нагадаємо, у мережі з'явилися відео, де люди під час повітряної тривоги у Києві намагаються потрапити в укриття. Однак воно було закрите.

Також ми писали, що внаслідок нічних ракетних обстрілів по столиці 1 червня в Деснянському районі загинули щонайменше троє людей. Мер Києва Віталій Кличко ініціював усунути голову з посади.

Додамо, раніше ми писали про нічну ракетну атаку на Київ 1 червня. Також поділилася фоторепортажем із місця подій.