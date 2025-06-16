В Киеве высадили первый сквер памяти погибших журналистов — фото

Высадка деревьев в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В столице обустроили первый Сквер памяти погибших журналистов во время полномасштабного вторжения. В честь медийщиков высадили 100 яблонь и сакур в Подольском районе.

Новини.LIVE побывали на мероприятии.

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По данным Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, с начала полномасштабного вторжения погибло 107 украинских медийщиков. В столице решили обустроить сквер, который станет местом памяти о тех, кто доносил правду и ценой собственной жизни документировал преступления россиян.

Инициировал проект Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, а реализовали замысел при поддержке меценатов.

"Мы ежегодно поздравляем нашу четвертую власть с Днем журналиста. Для нас это очень важное событие. В этом году решили, что не можем. Любые подарки, любое внимание сегодня не стоит ничего, когда столько журналистов погибли на войне. Мы решили, что это будет особый день, когда мы соберемся вместе для того, чтобы почтить тех, кого уже с нами нет. Сегодня вместе с другими медийщиками мы высадили 100 деревьев. Это яблони и сакуры", — рассказала Елена Зубарева, директор по стратегическим коммуникациям и развитию корпорации TERWIN.

Елена Зубарева, Евгений Брагарь, Сергей Сабуров, Андрей Наджос. Новини.LIVE

Сотню деревьев совместными усилиями посадили на улице Западинская. Позже в сквере планируют также установить мемориал, который будет символизировать стойкость и неотъемлемую роль журналистов в борьбе за независимость Украины.



"С начала полномасштабного вторжения погибли более ста украинских медийщиков, среди которых журналисты, редакторы, операторы, репортеры, фотографы. ¦Они отдали жизнь за то, чтобы мир знал правду об Украине. И мы благодарны, что меценаты присоединяются к таким важным инициативам и помогают городу", — отметил Сергей Сабуров, исполняющий обязанности директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата столицы.

"К большому сожалению, мы имеем 107 журналистов, погибших при исполнении своих обязанностей. Для нас важно, чтобы тема журналистов, тема их работы, их безопасности была во время нашей коммуникации с различными международными институтами. Если мы общаемся с Европейским Союзом, с Советом Европы, с ОБСЕ, мы всегда на всех площадках доносим информацию о том, что Россия делает, чтобы нас колонизировать. И как раз пресса, она позволяет предотвратить эти процессы", — заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос.

Елена Зубарева, Евгений Брагар, Сергей Сабуров и Андрей Наджос сажают деревья. Фото: Новини.LIVE

К высадке деревьев присоединились представители Верховной Рады, столичной власти, журналисты, волонтеры и неравнодушные горожане.

"Немало журналистов Вооруженных Сил Украины, многие погибли как военные, есть журналисты, которые погибли в плену. Поэтому мы обязаны почтить память о них. Они отдали самое дорогое — свою жизнь — за правду о войне. Важно, чтобы это было место чествования. Пусть люди живут и помнят о них", — заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Евгений Брагарь.

Высадка деревьев в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Каждый из присутствующих высадил по два дерева. Редактор Forbes Ukraine Екатерина Шаповал пришла почтить журналистку Викторию Рощину, которая погибла в российском плену.

"Я присоединилась к этой акции ради журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в плену. Которая своим стремлением к правде подала пример всем другим журналистам, каким должен быть журналист. Особенно в современной Украине. Все те коллеги, которые погибли в борьбе за Украину — они близкие люди для меня и для всех медийщиков в нашей стране. Я считаю, что таких инициатив должно быть больше, потому что люди в городах и селах должны помнить о тех, кто погиб за свободу. Мы не имеем права забывать, какой ценой нам эта свобода далась", — считает Екатерина Шаповал.

В сквере посадили яблони, фото: Новости.LIVE

По инициативе корпорации TERWIN также создали сайт, на котором собирают истории об украинских журналистах, погибших во время большой войны. Там собраны имена тех, кто ежедневно своим голосом творил украинское будущее и боролся с российской дезинформацией.

Высадили сквер памяти погибших журналистов. Фото: Новини.LIVE

Высадка деревьев. Фото: Новини.LIVE

Сквер памяти погибших журналистов. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы рассказывали о по меньшей мере 125 медийщиках, которые погибли за Украину. Также этой ночью дроны-камикадзе уничтожили дома в Днепровском районе Киева.