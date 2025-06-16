У Києві висадили перший сквер памʼяті загиблих журналістів — фото

Висадка дерев у Києві. Фото: Новини.LIVE

У столиці облаштували перший Сквер памʼяті загиблих журналістів під час повномасштабного вторгнення. На честь медійників висадили 100 яблунь та сакур в Подільському районі.

Новини.LIVE побували на заході.

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За даними Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, від початку повномасштабного вторгнення загинуло 107 українських медійників. У столиці вирішили облаштувати сквер, який стане місцем пам'яті про тих, хто доносив правду та ціною власного життя документував злочини росіян.

Ініціював проєкт Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, а реалізували задум за підтримки меценатів.

"Ми щороку вітаємо нашу четверту владу з Днем журналіста. Для нас це дуже важлива подія. Цьогоріч вирішили, що не можемо. Будь-які подарунки, будь-яка увага сьогодні не коштує нічого, коли стільки журналістів загинули на війні. Ми вирішили, що це буде особливий день, коли ми зберемося разом для того, щоб вшанувати тих, кого вже з нами немає. Сьогодні разом з іншими медійниками ми висадили 100 дерев. Це яблуні та сакури", — розповіла Олена Зубарєва, директорка зі стратегічних комунікацій та розвитку корпорації TERWIN.

Олена Зубарєва, Євгеній Брагар, Сергій Сабуров, Андрій Наджос. Новини.LIVE

Сотню дерев спільними зусиллями посадили на вулиці Западинська. Пізніше у сквері планують також встановити меморіал, який символізуватиме стійкість та невід’ємну роль медійників у боротьбі за незалежність України.

"На превеликий жаль, станом на сьогодні, ми маємо 107 журналістів, які загинули під час виконання своїх обов'язків. Для нас важливо, щоб тема журналістів, тема їхньої роботи, їхньої безпеки — була під час нашої комунікації з різними міжнародними інституціями. Якщо ми спілкуємося з Європейським Союзом, з Радою Європи, з ОБСЄ, ми завжди на всіх майданчиках доносимо інформацію про те, що Росія робить, щоб нас колонізувати. І якраз преса, вона дозволяє запобігти цим процесам", — заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос.

Олена Зубарєва, Євгеній Брагар, Сергій Сабуров і Андрій Наджос саджають дерева. Фото: Новини.LIVE

До висадки дерев долучились представники Верховної Ради, столичної влади, журналісти, волонтери і небайдужі містяни.



"Від початку повномасштабного вторгнення загинули понад сто українських медійників, серед яких журналісти, редактори, оператори, репортери, фотографи. Вони віддали життя за те, щоб світ знав правду про Україну. І ми вдячні, що меценати долучаються до таких важливих ініціатив та допомагають місту", – зазначив Сергій Сабуров, виконувач обов’язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату столиці.

"Чимало журналістів Збройних Сил України, багато загинули, як військові, є журналісти, які загинули в полоні. Тому ми зобов'язані вшанувати пам'ять про них. Вони віддали найдорожче — своє життя за правду про війну. Важливо, щоб це було місце вшанування. Нехай люди живуть і пам'ятають про них", — заступник голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова Євгеній Брагар.

Висадка дерев у Києві. Фото: Новини.LIVE

Кожен з присутніх висадив по два дерева. Редакторка Forbes Ukraine Катерина Шаповал прийшла вшанувати журналістку Вікторію Рощину, яка загинула в російському полоні.

"Я долучилась до цієї акції заради журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні. Яка своїм стремлінням до правди подала приклад усім іншим журналістам, який має бути журналіст. Особливо в сучасній Україні. Усі ті колеги, які загинули в боротьбі за Україну — вони близькі люди для мене та для всіх медійників в нашій країні. Я вважаю, що таких ініціатив має бути більше, тому що люди в містах і селах мають пам'ятати про тих, хто загинув за свободу. Ми не маємо права забувати, якою ціною нам ця свобода далась", — вважає Катерина Шаповал.

У сквері посадили яблуні. Фото: Новини.LIVE

За ініціативи корпорації TERWIN також створили сайт, на якому збирають історії про українських журналістів, які загинули під час великої війни. Там зібрані імена тих, хто щодня своїм голосом творив українське майбутнє та боровся з російської дезінформацією.

Висадили сквер памʼяті загиблих журналістів. Фото: Новини.LIVE

Висадка дерев. Фото: Новини.LIVE

Сквер памʼяті загиблих журналістів. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми розповідали про щонайменше 125 медійників, які загинули за Україну. Також цієї ночі дрони-камікадзе знищили будинки в Дніпровському районі Києва.