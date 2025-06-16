Атака на Київ — на Русанівських садах зруйновано будинки

У Дніпровському районі Києва зруйновано будинки — фоторепортаж
Російські війська в ніч проти понеділка, 16 червня, атакували Київ дронами-камікадзе. Один з ворожих безпілотників впав посеред житлового сектору у Дніпровському районі.
На місці побував кореспондент Новини.LIVE.
Наслідки атаки на Київ
Відомо, що російський дрон вночі упав на територію приватного сектору в Русанівських садах в Дніпровському районі.
Внаслідок атаки один з будинків повністю зруйнований: розбиті стіни та розтрощені меблі всередині. Донька власниці будинку розповіла, що на щастя, на момент удару в приміщенні нікого не було.
Відомо, що матір використовувала його як дачу й приїздила щодня, але не залишилась на ночівлю.
"Вона була вдома, а це її дача. Вона сюди їздить кожен день, оце зранку приїхала і набирає мене й каже, що вже нема будинку", — сказала жінка.
Нагадаємо, внаслідок атаки на Київ поранено хлопця 2004 року народження, його ушпиталили у тяжкому стані.
А в Київській області через ворожий обстріл поранений 60-річний чоловік.
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