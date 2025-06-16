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Головна Київ У Дніпровському районі Києва зруйновано будинки — фоторепортаж

У Дніпровському районі Києва зруйновано будинки — фоторепортаж

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Дата публікації: 16 червня 2025 11:10
Атака на Київ — на Русанівських садах зруйновано будинки
Будинок після удару дрона. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Наслідки атаки на Київ

Російські війська в ніч проти понеділка, 16 червня, атакували Київ дронами-камікадзе. Один з ворожих безпілотників впав посеред житлового сектору у Дніпровському районі.

На місці побував кореспондент Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Київ

Відомо, що російський дрон вночі упав на територію приватного сектору в Русанівських садах в Дніпровському районі. 

Внаслідок атаки один з будинків повністю зруйнований: розбиті стіни та розтрощені меблі всередині. Донька власниці будинку розповіла, що на щастя, на момент удару в приміщенні нікого не було. 

Зруйнований будинок у Русанівських садах після падіння російського дрона-камікадзе
Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Пошкоджені меблі та інтер'єр зруйнованої оселі після влучання дрона
Руйнування всередині будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Руїни всередині будинку, який пошкодив російський дрон
Руйнування всередині будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Відомо, що матір використовувала його як дачу й приїздила щодня, але не залишилась на ночівлю.

"Вона була вдома, а це її дача. Вона сюди їздить кожен день, оце зранку приїхала і набирає мене й каже, що вже нема будинку", — сказала жінка.

На Русанівських садах зруйновано будинки - наслідки атаки РФ
Вирва біля зруйнованого будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Воронка на місці вибуху безпілотника в приватному секторі Дніпровського району Києва
Вирва від удару дрона. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, внаслідок атаки на Київ поранено хлопця 2004 року народження, його ушпиталили у тяжкому стані.

А в Київській області через ворожий обстріл поранений 60-річний чоловік.

Київ обстріли дрони атака руйнування
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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