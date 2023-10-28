Ликвидация последствий непогоды в Киеве 28 октября

В Киеве в результате непогоды повреждены и повалены 592 дерева, — КГГА
В Киеве коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия урагана. Сейчас уже выявлено 592 поврежденных или поваленных дерева.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Ликвидация последствий непогоды в столице
Отмечается, что к работам было задействовано 34 единицы техники и 208 коммунальщиков.
Также в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" обратилось 78 киевлян, которые сообщили о поврежденных или поваленных деревьях.
"В первую очередь убирают деревья и ветки, которые мешают транспорту, пешеходам, а также несут опасность. Большие ветви и стволы раскряжевывают на месте", — объяснили в КГГА.
Выезд на аварийные места
В общей сложности спасатели КАРС выезжали 15 раз на места падения деревьев. Среди них 8 локаций, где есть аварийные конструкции, а именно металлические элементы балконов, фасадов, крыш домов и другие.
"Ликвидация последствий непогоды продолжается. Еще раз призываем жителей соблюдать правила безопасности в непогоду, быть осторожными на улице и не парковать автомобили под деревьями", — подчеркнули в сообщении.
Напомним, сегодня, 28 октября, в Киеве бурлит мощный ветер. В результате непогоды в столице падают деревья, заборы и прочее. Они разрушают автомобили киевлян. В городе зафиксировано уже две смерти из-за сильного ветра.
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