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В Киеве в результате непогоды повреждены и повалены 592 дерева, — КГГА

28 октября 2023 15:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ликвидация последствий непогоды в Киеве 28 октября
Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды в Киеве. Фото: КАРС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия урагана. Сейчас уже выявлено 592 поврежденных или поваленных дерева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Ликвидация последствий непогоды в столице

Отмечается, что к работам было задействовано 34 единицы техники и 208 коммунальщиков.

Также в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" обратилось 78 киевлян, которые сообщили о поврежденных или поваленных деревьях.

последствия непогоды в столице
Непогода в Киеве. Фото: КАРС

"В первую очередь убирают деревья и ветки, которые мешают транспорту, пешеходам, а также несут опасность. Большие ветви и стволы раскряжевывают на месте", — объяснили в КГГА.

последствия непогоды в столице
Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды в Киеве. Фото: КАРС

Выезд на аварийные места

В общей сложности спасатели КАРС выезжали 15 раз на места падения деревьев. Среди них 8 локаций, где есть аварийные конструкции, а именно металлические элементы балконов, фасадов, крыш домов и другие.

последствия непогоды в столице
Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды в Киеве. Фото: КАРС

"Ликвидация последствий непогоды продолжается. Еще раз призываем жителей соблюдать правила безопасности в непогоду, быть осторожными на улице и не парковать автомобили под деревьями", — подчеркнули в сообщении.

последствия непогоды в столице
Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды в Киеве. Фото: КАРС

Напомним, сегодня, 28 октября, в Киеве бурлит мощный ветер. В результате непогоды в столице падают деревья, заборы и прочее. Они разрушают автомобили киевлян. В городе зафиксировано уже две смерти из-за сильного ветра.

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