Пошкоджені автомобілі та зруйновані дерева — наслідки потужного вітру в Києві
Сьогодні, 28 жовтня, у Києві вирує потужний вітер. Внаслідок негоди у столиці падають дерева, паркани та інше. Вони руйнують автомобілі киян. У місті зафіксовано вже дві смерті через сильний вітер.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Негода в Києві
Внаслідок вітру на Оболоні винесло на дорогу величезну конструкцію смітника.
Неподалік парку Відрадного дерево придавило кіоск, у якому перебували люди. На щастя, вони не постраждали.
У місті зафіксовано падіння дерев на автомобілі.
За інформацією місцевих, на території одного з житлових комплексів столиці від вітру на автівки впав бетонний паркан.
Сміттєві баки не можуть встояти на місці від потужного вітру.
Вітер у Києві такої сили, що людей просто зносить.
"На цю годину зафіксовані факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев. На ліквідацію наслідків буревію задіяні 34 одиниці техніки та 208 працівників Аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" та аварійні бригади комунальників в районах міста", — розповів мер Києва Віталій Кличко.
Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, Київ накрила негода. Потужний вітер валить рекламні щити та вириває дерева з корінням.
Також ми писали, що внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло двоє чоловіків.
Додамо, ДТЕК попередило про можливі відключення електроенергії в Києві. Сьогодні, 28 жовтня, столицю України накрила негода. Там зафіксовано пориви вітру до 25 м/с.
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