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Пошкоджені автомобілі та зруйновані дерева — наслідки потужного вітру в Києві

28 жовтня 2023 12:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Пошкоджені автомобілі та зруйновані дерева — наслідки потужного вітру в Києві
Наслідки негоди в Києві. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 28 жовтня, у Києві вирує потужний вітер. Внаслідок негоди у столиці падають дерева, паркани та інше. Вони руйнують автомобілі киян. У місті зафіксовано вже дві смерті через сильний вітер.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Внаслідок вітру на Оболоні винесло на дорогу величезну конструкцію смітника.

Неподалік парку Відрадного дерево придавило кіоск, у якому перебували люди. На щастя, вони не постраждали.

У місті зафіксовано падіння дерев на автомобілі.

Наслідки негоди в Києві 28 жовтня
Наслідки негоди в Києві. Фото: Київ Оперативний
Наслідки негоди в Києві 28 жовтня
Наслідки негоди в Києві. Фото: Київ Оперативний
Наслідки негоди в Києві 28 жовтня
Наслідки негоди в Києві. Фото: Київ Оперативний

За інформацією місцевих, на території одного з житлових комплексів столиці від вітру на автівки впав бетонний паркан.

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Наслідки негоди в Києві. Фото: t.me/kievreal1

Сміттєві баки не можуть встояти на місці від потужного вітру.

Вітер у Києві такої сили, що людей просто зносить. 

"На цю годину зафіксовані факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев. На ліквідацію наслідків буревію задіяні 34 одиниці техніки та 208 працівників Аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" та аварійні бригади комунальників в районах міста", — розповів мер Києва Віталій Кличко.

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Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, Київ накрила негода. Потужний вітер валить рекламні щити та вириває дерева з корінням.

Також ми писали, що внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло двоє чоловіків.

Додамо, ДТЕК попередило про можливі відключення електроенергії в Києві. Сьогодні, 28 жовтня, столицю України накрила негода. Там зафіксовано пориви вітру до 25 м/с.

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