Ліквідація наслідків негоди у Києві 28 жовтня

Комунальники ліквідовують наслідки негоди у Києві. Фото: КАРС

У Києві комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки буревію. Наразі вже виявлено 592 пошкоджених або повалених дерева.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Читайте також:

Ліквідація наслідків негоди у столиці

Зазначається, що до робіт було задіяно 34 одиниці техніки та 208 комунальників.

Також до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" звернулося 78 киян, які повідомили про пошкоджені або повалені дерева.

Наслідки негоди у Києві. Фото: КАРС

"Першочергово прибирають дерева та гілки, які заважають транспорту, пішоходам, а також несуть небезпеку. Великі гілки та стовбури розкряжовують на місці", — пояснили в КМДА.

Комунальники ліквідовують наслідки негоди у Києві. Фото: КАРС

Виїзд на аварійні місця

Загалом рятувальники КАРС виїжджали 15 разів на місця повалення дерев. Серед них вісім локацій, де є аварійні конструкції, а саме металеві елементи балконів, фасадів, дахів будинків та інші.

Комунальники ліквідовують наслідки негоди у Києві. Фото: КАРС

"Ліквідація наслідків негоди триває. Вкотре закликаємо мешканців дотримуватися правил безпеки в негоду, бути обережними на вулиці та не паркувати автомобілі під деревами", — наголосили у повідомленні.

Комунальники ліквідовують наслідки негоди у Києві. Фото: КАРС

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, у Києві вирує потужний вітер. Внаслідок негоди у столиці падають дерева, паркани та інше. Вони руйнують автомобілі киян. У місті зафіксовано вже дві смерті через сильний вітер.