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У Києві внаслідок негоди пошкоджено та повалено 592 дерева, — КМДА

28 жовтня 2023 15:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ліквідація наслідків негоди у Києві 28 жовтня
Комунальники ліквідовують наслідки негоди у Києві. Фото: КАРС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки буревію. Наразі вже виявлено 592 пошкоджених або повалених дерева.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Ліквідація наслідків негоди у столиці

Зазначається, що до робіт було задіяно 34 одиниці техніки та 208 комунальників.

Також до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" звернулося 78 киян, які повідомили про пошкоджені або повалені дерева.

наслідки негоди у столиці
Наслідки негоди у Києві. Фото: КАРС

"Першочергово прибирають дерева та гілки, які заважають транспорту, пішоходам, а також несуть небезпеку. Великі гілки та стовбури розкряжовують на місці", — пояснили в КМДА.

наслідки негоди у столиці
Комунальники ліквідовують наслідки негоди у Києві. Фото: КАРС

Виїзд на аварійні місця

Загалом рятувальники КАРС виїжджали 15 разів на місця повалення дерев. Серед них вісім локацій, де є аварійні конструкції, а саме металеві елементи балконів, фасадів, дахів будинків та інші.

наслідки негоди у столиці
Комунальники ліквідовують наслідки негоди у Києві. Фото: КАРС

"Ліквідація наслідків негоди триває. Вкотре закликаємо мешканців дотримуватися правил безпеки в негоду, бути обережними на вулиці та не паркувати автомобілі під деревами", — наголосили у повідомленні. 

наслідки негоди у столиці
Комунальники ліквідовують наслідки негоди у Києві. Фото: КАРС

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, у Києві вирує потужний вітер. Внаслідок негоди у столиці падають дерева, паркани та інше. Вони руйнують автомобілі киян. У місті зафіксовано вже дві смерті через сильний вітер.

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