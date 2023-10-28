Ліквідація наслідків негоди у Києві 28 жовтня

У Києві внаслідок негоди пошкоджено та повалено 592 дерева, — КМДА
У Києві комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки буревію. Наразі вже виявлено 592 пошкоджених або повалених дерева.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Ліквідація наслідків негоди у столиці
Зазначається, що до робіт було задіяно 34 одиниці техніки та 208 комунальників.
Також до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" звернулося 78 киян, які повідомили про пошкоджені або повалені дерева.
"Першочергово прибирають дерева та гілки, які заважають транспорту, пішоходам, а також несуть небезпеку. Великі гілки та стовбури розкряжовують на місці", — пояснили в КМДА.
Виїзд на аварійні місця
Загалом рятувальники КАРС виїжджали 15 разів на місця повалення дерев. Серед них вісім локацій, де є аварійні конструкції, а саме металеві елементи балконів, фасадів, дахів будинків та інші.
"Ліквідація наслідків негоди триває. Вкотре закликаємо мешканців дотримуватися правил безпеки в негоду, бути обережними на вулиці та не паркувати автомобілі під деревами", — наголосили у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, у Києві вирує потужний вітер. Внаслідок негоди у столиці падають дерева, паркани та інше. Вони руйнують автомобілі киян. У місті зафіксовано вже дві смерті через сильний вітер.
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