Падение обломков БпЛА в Киеве — фото последствий атаки на столицу

Поврежденные автомобили в результате падения обломков БпЛА в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В ночь на 10 января россияне выпустили по Украине беспилотники. В Киеве обломки БпЛА повредили ряд автомобилей.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Последствия падения обломков БпЛА в Киеве

Осколки вражеских дронов упали в Соломенском районе столицы. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате атаки повреждены около 10 автомобилей.

Повреждены стены дома. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Побитые крыши автомобилей. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Осколки повредили припаркованные автомобили. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Место падения обломков БпЛА. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, россияне в который раз атаковали столицу беспилотниками. Обломки одного из дронов упали на многоэтажный дом в Соломенском районе Киева.

В ночь на 10 января в Киеве раздавалось низка взрывов. Воздушную тревогу в столице объявили из-за беспилотников, которые запустили россияне по украинским городам.