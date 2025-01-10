Падение обломков БпЛА в Киеве — фото последствий атаки на столицу

В Киеве из-за падения обломков БпЛА есть повреждения — фото
В ночь на 10 января россияне выпустили по Украине беспилотники. В Киеве обломки БпЛА повредили ряд автомобилей.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Последствия падения обломков БпЛА в Киеве
Осколки вражеских дронов упали в Соломенском районе столицы. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате атаки повреждены около 10 автомобилей.
Напомним, россияне в который раз атаковали столицу беспилотниками. Обломки одного из дронов упали на многоэтажный дом в Соломенском районе Киева.
В ночь на 10 января в Киеве раздавалось низка взрывов. Воздушную тревогу в столице объявили из-за беспилотников, которые запустили россияне по украинским городам.
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