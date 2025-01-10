Падіння уламків БпЛА у Києві — фото наслідків атаки на столицю

У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є пошкодження — фото
В ніч проти 10 січня росіяни випустили по Україні безпілотники. В Києві уламки БпЛА пошкодили низку автомобілів.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Наслідки падіння уламків БпЛА в Києві
Уламки ворожих дронів впали у Солом'янському районі столиці. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки пошкоджені близько 10 автомобілів.
Нагадаємо, росіяни вкотре атакували столицю безпілотниками. Уламки одного з дронів впали на багатоповерховий будинок у Солом'янському районі Києва.
В ніч проти 10 січня у Києві лунала низка вибухів. Повітряну тривогу у столиці оголосили через безпілотники, які запустили росіяни по українських містах.
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