Падіння уламків БпЛА у Києві — фото наслідків атаки на столицю

Пошкоджені автомобілі внаслідок падіння уламків БпЛА у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В ніч проти 10 січня росіяни випустили по Україні безпілотники. В Києві уламки БпЛА пошкодили низку автомобілів.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Наслідки падіння уламків БпЛА в Києві

Уламки ворожих дронів впали у Солом'янському районі столиці. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки пошкоджені близько 10 автомобілів.

Пошкоджені стіни будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Побиті дахи автомобілів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Уламки пошкодили припарковані автомобілі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Місце падіння уламків БпЛА. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Уламки безпілотників пошкодили машини. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Побите скло в автомобілях. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Низка автомобілів у Києві пошкоджена. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Понівечені автомобілі через падіння уламків БпЛА. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вибите скло та понівечений дах в автомобілі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вибите скло в машині. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, росіяни вкотре атакували столицю безпілотниками. Уламки одного з дронів впали на багатоповерховий будинок у Солом'янському районі Києва.

В ніч проти 10 січня у Києві лунала низка вибухів. Повітряну тривогу у столиці оголосили через безпілотники, які запустили росіяни по українських містах.