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В Киеве в результате ракетной атаки есть погибшие и раненые, — КГВА

30 августа 2023 06:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киеве в результате ракетной атаки есть погибшие и раненые, — КГВА
Силы ПВО сбивают вражеские ракеты в небе. Фото: armyinform.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Россия ночью, 30 августа, прибегла к массированной, комбинированной атаке Украины с помощью БпЛА и ракет. Силы ПВО ликвидировали более 20 вражеских целей, однако в результате падения обломков в Киеве возникли пожары, а также есть погибшие и травмированные.

Об этом сообщил глава КГВА Сергей Попко.

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Отмечается, что сначала оккупанты совершили пуски БпЛА вероятно типа "Shahed", а вскоре — ракет с бортов стратегической авиации Ту-95мс.

Таким образом, обломки сбитых целей упали в нескольких районах Киева. В Шевченковском на территории предприятия погибли два человека, еще один — поврежден.

Также обломки повлекли за собой пожар в Шевченковском и Дарницком районах, упав на "территории нежилой застройки". Пожар был ликвидирован ГСЧС.

Источник: t.me/VA_Kyiv

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на местах падения сбитых ракет сейчас работают экстренные службы. По его словам, обнаружили двоих погибших и двух раненых.

"Пожарно-спасательные службы продолжают работать на местах падения обломков. В частности, в Дарницком районе. И в четырех местах в Шевченковском районе столицы. В результате ракетной атаки врага в Киеве погибли 2 человека. 2 — получили ранения и госпитализированы", — отметил мэр города.

Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, что ночью, 30 августа, Россия совершила ракетную атаку Украины, в том числе досталось и Киеву. В результате сбития ракет силами ПВО обломки упали в Дарницком и Шевченковском районах столицы и вызвали возгорание.

Также мы сообщали, что ракетная атака России на Украину ночью 30 августа длилась долго. Мощные взрывы были слышны в Киеве, враг обстреливал регион.

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