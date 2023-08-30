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У Києві внаслідок ракетної атаки є загиблі та поранені, — КМВА

30 серпня 2023 06:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Києві внаслідок ракетної атаки є загиблі та поранені, — КМВА
Сили ППО збивають ворожі ракети в небі. Фото: armyinform.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Росія вночі, 30 серпня, вдалася до масованої, комбінованої атаки України за допомогою БпЛА та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 ворожих цілей, однак внаслідок падіння уламків у Києві виникли пожежі, а також є загиблі та травмовані.

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

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Зазначається, що спершу окупанти здійснили пуски БпЛА ймовірно типу "Shahed", а невдовзі — ракет із бортів стратегічної авіації Ту-95мс.

Таким чином уламки збитих цілей впали в кількох районах Києва. У Шевченківському на території підприємства загинуло дві людини, ще одна — має пошкодження.

Також уламки спричинили пожежу в Шевченківському та Дарницькому районах, впавши на "території нежитлової забудови". Пожежу ліквідували ДСНС.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на місцях падіння збитих ракет наразі працюють екстрені служби. За його словами, виявили двох загиблих і двох поранених.

"Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі. Та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці. В результаті ракетної атаки ворога в Києві, наразі, загинуло 2 людини. 2 — отримали поранення і госпіталізовані", — зазначив мер міста.

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Нагадаємо, що вночі, 30 серпня, Росія здійснила ракетну атаку на Україні, зокрема дісталося й Києву. Внаслідок збиття ракет силами ППО уламки впали в Дарницькому та Шевченківському районах столиці та спричинили займання.

Також ми повідомляли, що ракетна атака Росії на Україну вночі, 30 серпня, тривала довго. Потужні вибухи було чути в Києві, ворог обстрілював регіон.

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