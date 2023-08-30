У Києві внаслідок ракетної атаки є загиблі та поранені, — КМВА

Сили ППО збивають ворожі ракети в небі. Фото: armyinform.com.ua

Росія вночі, 30 серпня, вдалася до масованої, комбінованої атаки України за допомогою БпЛА та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 ворожих цілей, однак внаслідок падіння уламків у Києві виникли пожежі, а також є загиблі та травмовані.

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

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Зазначається, що спершу окупанти здійснили пуски БпЛА ймовірно типу "Shahed", а невдовзі — ракет із бортів стратегічної авіації Ту-95мс.

Таким чином уламки збитих цілей впали в кількох районах Києва. У Шевченківському на території підприємства загинуло дві людини, ще одна — має пошкодження.

Також уламки спричинили пожежу в Шевченківському та Дарницькому районах, впавши на "території нежитлової забудови". Пожежу ліквідували ДСНС.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на місцях падіння збитих ракет наразі працюють екстрені служби. За його словами, виявили двох загиблих і двох поранених.

"Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі. Та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці. В результаті ракетної атаки ворога в Києві, наразі, загинуло 2 людини. 2 — отримали поранення і госпіталізовані", — зазначив мер міста.

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Нагадаємо, що вночі, 30 серпня, Росія здійснила ракетну атаку на Україні, зокрема дісталося й Києву. Внаслідок збиття ракет силами ППО уламки впали в Дарницькому та Шевченківському районах столиці та спричинили займання.

Також ми повідомляли, що ракетна атака Росії на Україну вночі, 30 серпня, тривала довго. Потужні вибухи було чути в Києві, ворог обстрілював регіон.