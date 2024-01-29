В Киеве в результате скандала с активами уволят начальника управления полиции

Александр Дыбов. Фото: Национальная полиция

Начальник управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в Киеве Александр Дыбов будет уволен. Это произошло на фоне скандала по поводу его необоснованных активов. Правоохранитель объявил, что уже подал рапорт об отставке.

Об этом Дыбов сообщил на своей странице в Facebook.

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"17 лет преданной службы. Сотни килограммов изъятых наркотиков, задержания десятков наркоторговцев и наркогруппировок, среди которых и влиятельные и состоятельные люди. Их судьбу пусть решает суд", — написал Дыбов на своей странице в Facebook.

Он также выразил уверенность, что обнародованная информация о его обогащении не соответствует действительности. Дыбов призвал соответствующие компетентные службы предоставить свою правовую оценку.

"Сегодня подал рапорт об увольнении с занимаемой должности. Спасибо всем, кто поддерживал меня", — написал Дыбов.

Необоснованные активы

Напомним, 26 января Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило у начальника управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в городе Киеве необоснованные активы в размере 3,9 млн гривен.

В частности, его родственники в течение нескольких лет покупали земельные участки, квартиры и не только.

Ранее мы сообщали, что в Главном управлении полиции Киева будет проведено служебное расследование. Основанием для этого стало обнаружение необоснованных активов у начальника Александра Дыбова.