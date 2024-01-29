У Києві внаслідок скандалу з активами звільнять начальника управління поліції

Олександр Дибов. Фото: Національна поліція

Начальник управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління поліції в Києві Олександра Дибова буде звільнений. Це сталося на тлі скандалу щодо його необгрунтованих активів. Правоохоронець оголосив, що вже подав рапорт про відставку.

Про це Дибов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Название

Олександр Дибов подав у відставку

"17 років відданої служби. Сотні кілограмів вилучених наркотиків, затримання десятків наркоторговців й наркоугруповань, серед яких і впливові та заможні люди. Їхню долю нехай вирішує суд", — написав Дибов на своїй сторінці в Facebook.

Він також висловив впевненість, що оприлюднена інформація про його збагачення, не відповідає дійсності. Дибов закликав відповідні компетентні служби надати свою правову оцінку.

"Сьогодні подав рапорт про звільнення з займаної посади. Дякую усім, хто підтримував мене", — написав Дибов.

Необґрунтовані активи

Нагадаємо, 26 січня Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у начальника управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління поліції у місті Києві необґрунтовані активи у розмірі 3,9 млн гривень.

Зокрема, його родичі протягом кількох років купували земельні ділянки, квартири і не лише.

Раніше ми повідомляли, що у Головному управлінні поліції Києва проведуть службове розслідування. Підставою для цього стало виявлення необґрунтованих активів у начальника Олександра Дибова.