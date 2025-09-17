Видео
Главная Киев В Киеве ночью вспыхнула крыша многоэтажки — что известно

В Киеве ночью вспыхнула крыша многоэтажки — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 09:36
Пожар в многоэтажке Киева 17 сентября
Пожар на крыше многоэтажки. Фото: ГСЧС

Этой ночью в Шевченковском районе загорелась кровля жилого дома на площади 1500 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Есть ли пострадавшие в результате пожара

Отмечается, что происшествие не связано с угрозами военного характера. Сейчас выясняются причины возгорания.

null
Спасатели ликвидируют пожар на крыше дома. Фото: ГСЧС

"Учитывая угрозу жителям дома, на свежий воздух было выведено 150 человек. Благодаря слаженной работе спасателей обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.

null
Работник ГСЧС поднимается на крышу многоэтажки. Фото: ГСЧС
null
Спасатели осматривают дом. Фото: ГСЧС

Сейчас по адресу улица Даниила Щербаковского, 58А (школа №175) развернут штаб помощи.

Напомним, сегодня также стало известно, что вблизи ЗАЭС вспыхнул пожар после артиллерийского обстрела. Несколько артиллерийских снарядов упали за пределами территории предприятия, примерно в 400 метрах от хранилища дизельного топлива, известного как топливный парк.

А в Ужгороде во время пожара в больнице погиб пациент.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
