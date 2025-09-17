Пожар в многоэтажке Киева 17 сентября

В Киеве ночью вспыхнула крыша многоэтажки — что известно
Этой ночью в Шевченковском районе загорелась кровля жилого дома на площади 1500 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание.
Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Есть ли пострадавшие в результате пожара
Отмечается, что происшествие не связано с угрозами военного характера. Сейчас выясняются причины возгорания.
"Учитывая угрозу жителям дома, на свежий воздух было выведено 150 человек. Благодаря слаженной работе спасателей обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.
Сейчас по адресу улица Даниила Щербаковского, 58А (школа №175) развернут штаб помощи.
Напомним, сегодня также стало известно, что вблизи ЗАЭС вспыхнул пожар после артиллерийского обстрела. Несколько артиллерийских снарядов упали за пределами территории предприятия, примерно в 400 метрах от хранилища дизельного топлива, известного как топливный парк.
А в Ужгороде во время пожара в больнице погиб пациент.
