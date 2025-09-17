Пожежа в багатоповерхівці Києва 17 вересня

Пожежа на даху багатоповерхівки. Фото: ДСНС

Цієї ночі у Шевченківському районі загорілася покрівля житлового будинку на площі 1500 кв. м. Рятувальники ліквідували займання.

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Допис Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Чи є постраждалі внаслідок пожежі

Зазначається, що подія не повʼязана з загрозами воєнного характеру. Наразі зʼясовуються причини займання.

Рятувальники ліквідовують пожежу на даху будинку. Фото: ДСНС

"Ураховуючи загрозу жителям будинку, на свіже повітря було виведено 150 людей. Завдяки злагодженій роботі рятувальників обійшлося без постраждалих", — йдеться в повідомленні.

Працівник ДСНС піднімається на дах багатоповерхівки. Фото: ДСНС

Рятувальники оглядають будинок. Фото: ДСНС

Наразі за адресою вулиця Данила Щербаківського, 58А (школа №175) розгорнуто штаб допомоги.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що поблизу ЗАЕС спалахнула пожежа після артилерійського обстрілу. Кілька артилерійських снарядів впали за межами території підприємства, приблизно за 400 метрів від сховища дизельного палива, відомого як паливний парк.

А в Ужгороді під час пожежі в лікарні загинув пацієнт.