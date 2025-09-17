Відео
Головна Київ У Києві вночі спалахнув дах багатоповерхівки — що відомо

У Києві вночі спалахнув дах багатоповерхівки — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 09:36
Пожежа в багатоповерхівці Києва 17 вересня
Пожежа на даху багатоповерхівки. Фото: ДСНС

Цієї ночі у Шевченківському районі загорілася покрівля житлового будинку на площі 1500 кв. м. Рятувальники ліквідували займання.

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Допис Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Чи є постраждалі внаслідок пожежі

Зазначається, що подія не повʼязана з загрозами воєнного характеру. Наразі зʼясовуються причини займання. 

null
Рятувальники ліквідовують пожежу на даху будинку. Фото: ДСНС

"Ураховуючи загрозу жителям будинку, на свіже повітря було виведено 150 людей. Завдяки злагодженій роботі рятувальників обійшлося без постраждалих", — йдеться в повідомленні.

null
Працівник ДСНС піднімається на дах багатоповерхівки. Фото: ДСНС
null
Рятувальники оглядають будинок. Фото: ДСНС

Наразі за адресою вулиця Данила Щербаківського, 58А (школа №175) розгорнуто штаб допомоги.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що поблизу ЗАЕС спалахнула пожежа після артилерійського обстрілу. Кілька артилерійських снарядів впали за межами території підприємства, приблизно за 400 метрів від сховища дизельного палива, відомого як паливний парк. 

А в Ужгороді під час пожежі в лікарні загинув пацієнт.

Київ пожежа рятувальники будинок багатоповерхівка
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
