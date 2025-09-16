Обстрел Киевщины 16 сентября — спасатели потушили пожар

Удар по Киевщине — на промышленном объекте потушили пожар
Российские войска в ночь на 16 сентября атаковали Киевскую область ударными дронами. Так, на промышленном объекте в Фастовском районе вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Обстрелы Киевской области 16 сентября
"Пожарные Киевщины ликвидировали пожар на промышленном объекте в Фастовском районе, возникший из-за ночной российской атаки. К тушению привлекались 80 пожарных и 22 единицы техники ГСЧС, а также специализированная робототехника", — рассказали спасатели.
Отмечается, что обошлось без жертв и пострадавших.
В то же время председатель Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Последствия вражеской атаки фиксируются в Фастовском районе.
Также известно, что утром, во время новой атаки, произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. По данным ОВА, всего в районе повреждены четыре частных дома, складское помещение, 14 грузовых и девять легковых автомобилей.
Напомним, 16 сентября Россия навела дрон на спасателей в Киевской области. Вражеский беспилотник вызвал пожар на автостоянке возле торгового центра.
Подобный случай произошел в Запорожье 15 сентября. Враг бил по служебному транспорту ГСЧС, который ехал на вызов о пожаре.
