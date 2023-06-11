В Киеве водитель авто переехал ребенка на пешеходном переходе

Последствие ДТП в Киеве 11 июня. Фото: скриншот с видео

В воскресенье, 11 июня, в Киеве произошло ДТП. Водитель авто переехал ребенка на пешеходном переходе.

Об этом сообщает полиция Киева.

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В полиции рассказали, что 11 июня около 13:25, в полицию Киева поступило сообщение о ДТП с пострадавшим ребенком на проспекте Вызволителей. Как выяснилось, событие произошло в Днепровском районе Киева. На месте уже работают врачи, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Предварительно известно, что водитель автомобиля "Део Нексия" совершил наезд на малолетнего ребенка, который переезжал пешеходный переход на велосипеде.

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Напомним, вечером 9 июня в Киеве произошло масштабное ДТП на улице Леси Украинки с пострадавшими. Предварительно установлено, что водитель легковушки "БМВ" не справился с управлением и выехал за пределы автодороги, в результате чего автомобиль въехал в бетонный столб.