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В Киеве водитель авто переехал ребенка на пешеходном переходе

11 июня 2023 17:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве водитель авто переехал ребенка на пешеходном переходе
Последствие ДТП в Киеве 11 июня. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 11 июня, в Киеве произошло ДТП. Водитель авто переехал ребенка на пешеходном переходе.

Об этом сообщает полиция Киева.

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В полиции рассказали, что 11 июня около 13:25, в полицию Киева поступило сообщение о ДТП с пострадавшим ребенком на проспекте Вызволителей. Как выяснилось, событие произошло в Днепровском районе Киева. На месте уже работают врачи, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Предварительно известно, что водитель автомобиля "Део Нексия" совершил наезд на малолетнего ребенка, который переезжал пешеходный переход на велосипеде.

Внимание, видео ниже содержит чувствительный контент 18+

Напомним, вечером 9 июня в Киеве произошло масштабное ДТП на улице Леси Украинки с пострадавшими. Предварительно установлено, что водитель легковушки "БМВ" не справился с управлением и выехал за пределы автодороги, в результате чего автомобиль въехал в бетонный столб.

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