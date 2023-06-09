У Києві сталася масштабна ДТП: перші подробиці
Увечері 9 червня у Києві сталася масштабна ДТП на вулиці Лесі Українки. Є постраждалі.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та поліція Києва.
Подробиці ДТП у Києві
Як відомо, ввечері 9 червня у Києві сталася масштабне ДТП з постраждалими. Зазначається, що аварія відбулась на вулиці Лесі Українки. На відео видно, як автомобіль перетворився на брухт.
У поліції розповіли, що водія автомобіля "БМВ" госпіталізували до лікарні.
Попередньо встановлено, що керманич легковика "БМВ" не впорався з керуванням та виїхав за межі автодороги, внаслідок чого авто вʼїхало у бетонний стовп. Водія медики госпіталізували у лікарню.
Триває перевірка. На місці працюють профільні служби.
Як зазначають Telegram-канали, в ДТП потрапив блогер Сергій Данілець.
Нагадаємо, нещодавно на Повітрофлотському проспекті в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій Opel Vectra виявився затиснутим між сидінням та панеллю приладів.