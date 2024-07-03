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В Киеве водитель легковушки переехал двух кошек — свидетели говорят, что намеренно

3 июля 2024 15:02
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
В Киеве мужчина автомобилем переехал котенка — свидетели рассказали подробности
Автомобильное колесо на дороге. Фото иллюстративное: Pixabay
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Киеве водитель легкового автомобиля задавил котенка, который находился под автомобилем. По свидетельству очевидцев, это уже не первый случай – раньше именно эта KIA переехала еще одного кота.

О случившемся сообщила жительница столицы elizavetvt в Instagram.

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"30 июня я стала зрителем ужасного события, которое произошло на ул. Иорданской в Оболонском районе. Мужчина на белой KIA умышленно переехал котенка, который находился у него под машиной", — говорится в сообщении.

По словам автора поста, свидетели умоляли водителя достать котенка, который забился под машину. Однако водитель автомобиля сидел, разговаривал по телефону и игнорировал людей вокруг. После чего переехал котенка и поехал дальше. Позже прибыла полиция. 

"Как говорят свидетели, проживающие в доме, возле которого это происходило, что за день до этого он переехал еще одного котенка таким же образом. Жители дома даже возле его "парко места" наклеили обращение, что котики прячутся под машинами", — говорится в сообщении.

В Киеве водитель легковушки переехал двух кошек — свидетели говорят, что намеренно - фото 1
Сообщение в Instagram. Фото: скриншот

 

Напомним, в июне в Харькове задержали догхантера, дававшего собакам отравленный корм: злоумышленником оказался "зоозащитник".

В Киеве пьяный мужчина бросил собаку об асфальт: полиция выдвинула злоумышленнику подозрение в жестоком обращении с животным.

Ранее мы писали, что украинское законодательство предусматривает административную ответственность за жестокое обращение с животными.

Киев убийство зоозащитники животные жестокое обращение автомобиль кот

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