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У Києві водій легковика переїхав двох котів — свідки кажуть, що навмисно

3 липня 2024 15:02
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
У Києві чоловік автівкою переїхав кошеня — свідки розповіли подробиці
Автомобільне колесо на дорозі. Фото ілюстративне: Pixabay
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Києві водій легкової автівки задавив кошеня, яке було під автомобілем. За свідченням очевидців, це вже не перший випадок — раніше саме ця KIA переїхала ще одного кота. 

Про випадок повідомила жителька столиці elizavetvt в Instagram.  

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"30 червня я стала глядачем жахливої події, яка відбулася на вул. Йорданській в Оболонському районі. Чоловік на білій KIA навмисне переїхав кошеня, яке знаходилось у нього під машиною", — йдеться в повідомленні.

За словами авторки посту, свідки благали водія дістати кошеня, яке забилося під машину. Проте водій автівки сидів, розмовляв телефоном та ігнорував людей навкруги. Після чого переїхав кошеня та поїхав далі. Пізніше прибула поліція. 

"Як кажуть свідки, які проживають в домі, біля якого це відбувалося, що за день до цього він переїхав ще одне кошеня таким самим чином.
Мешканці будинку навіть біля його "парко місця" наклеїли звернення, що котики ховаються під машинами", — йдеться в повідомленні.

У Києві водій легковика переїхав двох котів — свідки кажуть, що навмисно - фото 1
Допис в Instagram. Фото: скриншот

 

Нагадаємо, у червні у Харкові затримали догхантера, який давав собакам отруйний корм: зловмисником виявився "зоозахисник".

У Києві п'яний чоловік кинув собаку об асфальт: поліція висунула зловмиснику підозру у жорстокому поводженні з твариною.

Раніше ми писали, що українське законодавство передбачає адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Київ вбивство зоозахисники тварини жорстоке поводження автомобіль кіт

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