У Києві чоловік автівкою переїхав кошеня — свідки розповіли подробиці

Автомобільне колесо на дорозі. Фото ілюстративне: Pixabay

У Києві водій легкової автівки задавив кошеня, яке було під автомобілем. За свідченням очевидців, це вже не перший випадок — раніше саме ця KIA переїхала ще одного кота.

Про випадок повідомила жителька столиці elizavetvt в Instagram.

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"30 червня я стала глядачем жахливої події, яка відбулася на вул. Йорданській в Оболонському районі. Чоловік на білій KIA навмисне переїхав кошеня, яке знаходилось у нього під машиною", — йдеться в повідомленні.

За словами авторки посту, свідки благали водія дістати кошеня, яке забилося під машину. Проте водій автівки сидів, розмовляв телефоном та ігнорував людей навкруги. Після чого переїхав кошеня та поїхав далі. Пізніше прибула поліція.

"Як кажуть свідки, які проживають в домі, біля якого це відбувалося, що за день до цього він переїхав ще одне кошеня таким самим чином.

Мешканці будинку навіть біля його "парко місця" наклеїли звернення, що котики ховаються під машинами", — йдеться в повідомленні.

Допис в Instagram. Фото: скриншот

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